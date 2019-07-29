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Молодежная политика Общество

Участники фестиваля "Театральное Приволжье" поставили на "iВолге" спектакли-эксперименты

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодежный форум iВолга вновь стал площадкой для культурных и творческих экспериментов. В год Театра здесь проходит второй Фестиваль молодежных театров ПФО.

Фото: vkonline.ru

"Свои студенческие коллективы к нам привезли 12 регионов Поволжья. Каждый день в рамках вечерней программы для участников играют по два спектакля, которые пользуются большой популярностью", — рассказал один из организаторов форума, заместитель министра образования и науки области Сергей Бурцев.

В этом году гостями "iВолги стали" участники окружного фестиваля студенческих и школьных театров "Театральное Приволжье". Проект стартовал 28 марта под патронатом полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. "Мы пригласили театры, ставшие лучшими по итогам регионального этапа. Они продемонстрируют те, спектакли которые уже были отобраны жюри", — сказал Сергей Бурцев.

Среди участников "Театрального Приволжья" — студенческий драматический театр им. Лобачевского (г. Нижний Новгород). Ребята вошли в семерку лучших коллективов своего региона. "Любой конкурс — это проверка себя и своего творчества, поэтому мы с радостью приняли участие в фестивале. Для нас это возможность новой встречи со зрителем, передачи ему своих эмоций и переживаний", — говорит актриса театра Татьяна Ермушкина.

На форум ребята привезли спектакль "Думы" по мотивам рассказов Василия Шукшина. "На днях Василию Макаровичу исполнило 90 лет. Именно ему мы и посвящаем нашу постановку. Это рассказ про обычную деревню, где есть люди, которые думают о вечном, — делится Татьяна. — Вместе с нами на форум приехал наш гармонист — его музыка будет ниточкой, связующей мысли всех героев".

Еще один лауреат "Театрального Приволжья" оренбургский студенческий театр Колледжа культуры и искусств "Синяя птица". По итогом регионального этапа коллектив стал одним из лучших в Оренбуржье. "Для маленького студенческого театра — это настоящей прорыв, — рассказывает художественный руководитель "Синей птицы" Анна Ефимова. — Если раньше вся творческая работа протекала в стенах колледжа, теперь нас зовут на радио, телевидение, о нас говорят в городе. Дети просто счастливы".

На "iВолге" юные актеры впервые. "Мы не разу не были на форуме. Здесь необычная атмосфера — горы, река и активная молодая аудитория. Думаю, наша история как раз для такой площадки", — рассказывает участник труппы Кирилл Серегин. Для форумчан ребята сыграли спектакль "Лада или радость" по пьесе современного драматурга Тимура Кибирова — именно он принес коллективу победу на "Театральном Приволжье". "Эта история о том, как простая, собака, пришедшая в деревню, меняет жизнь одиноких людей, делает их счастливыми", — рассказал Кирилл.

На зрителей творческие эксперименты произвели большое впечатление. "Так приятно, что в Год театра на "iВолге" проходит фестиваль, благодаря которому разные регионы имеют возможность представить свои труппы, — считают участницы смены Infogram Елизавета Шиншинова и Виктория Цой. — Здесь играют камерные спектакли, которые производят более глубокое впечатление на публику и позволяют ей стать частью постановки".

Напомним, "Театральное Приволжье" — фестиваль, направленный на продвижение студенческих и школьных театров. До 31 июля конкурс проходит на региональном этапе. В каждом из субъектов округа отбираются лучшие коллективы, которые выходят на окружной этап.

С 1 августа по 31 октября их видеоверсии будут размещаться на официальном сайте театральноеприволжье.рф и транслироваться по ТВ. Проголосовать за лучшую театральную постановку смогут все желающие. По итогам конкурса будут определены лучшие студенческие и лучшие школьные театры ПФО, а также победители в номинациях "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса". Лауреаты в индивидуальных номинациях получат призы и ценные подарки, а коллективы-победители — памятные знаки и целевые гранты на постановку новых спектаклей.

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