В Самаре откроется выставка, посвященная путешествиям Владимира Маяковского

В "Горький Центре" 17 августа в 19:00 откроется выставка "Владимир Маяковский. Там и у нас" из Государственного литературного музея (12+).

"Я земной шар чуть не весь обошел…" — писал о себе Маяковский. Он выступал "полпредом стиха" во многих городах Советского Союза и увлеченно пропагандировал революционное искусство за его пределами. Путешествия Маяковского с 1922 по 1929 гг. охватывают Ригу, Берлин, Париж, Мексику, США, Варшаву и Прагу. Выставка предлагает взглянуть на мир глазами поэта и окунуться в расколотый надвое мир — в его стремлении вернуться в советскую Россию и все более частых упреках в "непонятности массам" на родине.

Поэт подробно фиксирует свои впечатления от поездок в стихах, очерках, письмах — его высказывания звучат сегодня также актуально, как 100 лет назад, и сравнимы с ведением "travel-блога" или страницы в социальных сетях. Именно в таком формате кураторы предлагают взглянуть на путешествия поэта.

На открытии куратор выставки, руководитель научно-экспозиционного отдела Дома И. С. Остроухова в Трубниках (г. Москва) Марина Краснова проведет кураторскую экскурсию по выставке. Вход на открытие свободный, в остальные дни: 200 руб., 150 руб. (школьный, студенческий, пенсионный).