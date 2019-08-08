Во 2 квартале 2019 года МегаФон продемонстрировал устойчивый рост выручки на 4,5% и OIBDA на 20,6%

ПАО "МегаФон" ("МегаФон" или "Компания" и, в случае ее упоминания с консолидируемыми дочерними компаниями, "Группа"), национальный российский оператор цифровых возможностей, объявляет финансовые1 и операционные результаты за второй квартал 2019 года.

Ключевые результаты второго квартала 2019 года

По итогам второго квартала МегаФон продемонстрировал уверенный рост основных финансовых показателей2 при сохранении лояльной базы абонентов. Результаты операционной деятельности свидетельствуют о правильно выбранной стратегии цифровой трансформации:

Выручка выросла на 4,5% год к году 3 и составила 85,6 млрд руб.

и составила 85,6 млрд руб. Показатель OIBDA с учетом положительного влияния МСФО (IFRS) 16 вырос на 20,6% год к году до 38,9 млрд руб., без учета МСФО (IFRS) 16 показатель OIBDA продемонстрировал рост на 4,7% и составил 33,8 млрд руб.

Показатель рентабельности OIBDA с учетом влияния МСФО (IFRS) 16 достиг 45,4%, без учета МСФО (IFRS) 16 составил 39,4%

Чистая прибыль с учетом влияния МСФО (IFRS) 16 составила 2,9 млрд руб., без учета

МСФО (IFRS) 16 составила 3,8 млрд руб.

СAPEX увеличился на 1,2% год к году, до 16,4 млрд руб.

Свободный денежный поток для акционеров 4 снизился на 22,7% и составил 6,1 млрд руб. за счет роста финансовых расходов в связи с привлечением заемных средств для финансирования выкупа акций и ГДР Компании у миноритарных акционеров

снизился на 22,7% и составил 6,1 млрд руб. за счет роста финансовых расходов в связи с привлечением заемных средств для финансирования выкупа акций и ГДР Компании у миноритарных акционеров Чистый долг за квартал сократился до 360,6 млрд руб.

Число мобильных абонентов выросло на 0,1% год к году и составило 77,6 5 млн человек на 30 июня 2019 года

млн человек на 30 июня 2019 года Число пользователей передачи данных выросло на 6,9% год к году до 34,45 млн человек на 30 июня 2019 года

В июне 2019 года была завершена процедура выкупа оставшихся акций Компании у миноритарных акционеров. Бумаги МегаФона более не торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах. Выкуп акций был произведён частично за счет заёмных средств, что привело к увеличению долговой нагрузки с начала этапов выкупа. Компания направила часть прибыли на обслуживание долга.

Концентрация контроля в руках основного акционера позволила МегаФону значительно повысить уровень операционной эффективности, продолжить инвестировать в сеть, ускорить внедрение инновационных проектов и запуск цифровых продуктов и услуг в рамках реализации стратегии цифровой трансформации:

Революционный проект в телеком-ритейле: внедрение инновационного формата магазинов

"Салоны Будущего" с объемом инвестиций более 1,5 млрд руб.

Подписание соглашения с Alibaba, Mail.Ru Group и РФПИ о создании совместного предприятия AliExpress Russia в области электронной коммерции

Участие в международном консорциуме для строительства не имеющей аналогов трансконтинентальной подводной высокоскоростной оптической линии между Хельсинки и Токио

Продолжение инвестиций в расширение сети и развитие инфраструктуры. По состоянию на

30 июня МегаФон сохраняет лидерство по числу базовых станций в России — более 240 тыс. станций всех стандартов связи, включая 100 тыс. станций стандарта LTE и LTE Advanced6. Мобильный интернет от МегаФона третий год подряд признан самым быстрым в стране по результатам международного исследования Ookla

Геворк Вермишян, генеральный директор Компании, подвел итоги квартала:

Трансформация МегаФона в оператора цифровых возможностей продолжается в соответствии с объявленной в мае 2017 года стратегией развития, и я рад объявить результаты прошедшего квартала. Второй квартал был для нас насыщенным событиями, которые способствовали укреплению цифрового лидерства Компании. Мы продолжаем активно наращивать портфель цифровых продуктов и услуг, создающих реальную ценность для наших клиентов во всех сегментах бизнеса, что способствует дальнейшему росту операционных и финансовых показателей Компании.

Ключевым событием второго квартала стало завершение выкупа обыкновенных акций МегаФона у миноритарных акционеров — с 3 июня 2019 года они не торгуются на Московской бирже. Мы подписали ряд важных партнерских соглашений, в том числе соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Russia и соглашение о строительстве высокоскоростной оптической линии по дну Северного Ледовитого океана, которые приблизят нас к цели стать национальным цифровым лидером.

Мы продолжаем работу по обеспечению своего технологического лидерства. Мы активно участвуем в тестировании и внедрении технологий связи нового поколения, и с гордостью хочу отметить, что МегаФон провел первый международный 5G видеозвонок в России. Отдельно не могу не упомянуть, что мобильный интернет МегаФона третий год подряд признается самым быстрым в России по данным исследования Ookla.

Никита Орлов, финансовый директор Компании, прокомментировал финансовые результаты квартала:

Во втором квартале 2019 года мы достигли хороших финансовых результатов. Общая выручка продолжила расти, достигнув 85,6 млрд руб., что на 4,5% выше аналогичного периода прошлого года. Сервисная выручка выросла на 3,3% до 78,8 млрд руб. Рост сервисной выручки обеспечен, в свою очередь, продолжающимся ростом выручки от передачи данных и активным продвижением цифровых услуг, которым мы уделяем приоритетное внимание. В результате цифровая выручка Компании увеличилась на 30,2% за год.

Повышение операционной эффективности остается в числе главных стратегических задач МегаФона, и ее последовательная реализация способствовала росту OIBDA: с учетом МСФО 16 на 20,6% год к году до 38,9 млрд руб., без учета МСФО 16 на 4,7% до 33,8 млрд руб. В результате роста финансовых расходов в связи с привлечением дополнительного финансирования для трех раундов выкупа акций и ГДР в течение 2018 года и первой половины 2019 года, чистая прибыль с учетом МСФО 16 составила 2,9 млрд руб., без учета МСФО 16 чистая прибыль составила 3,8 млрд руб.

Основные корпоративные события

Завершение выкупа обыкновенных акций МегаФона

В июне 2019 года ООО "МегаФон Финанс", стопроцентное дочернее общество МегаФона, завершило процедуру выкупа обыкновенных акций Компании, в результате чего приобрело 4 966 749 обыкновенных акций МегаФона, что составляет около 0,8% от общего количества выпущенных акций. Таким образом, на 30 июня 2019 года количество принадлежащих ООО "МегаФон Финанс" акций составило 29,68%, а в совокупности с акциями, принадлежащими его аффилированным лицам, — 100% обыкновенных акций МегаФона.

Развитие сетей

Накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2019 МегаФон совместно с Ростелекомом и Nokia организовал звонок между Санкт-Петербургом и Хельсинки, который стал первым международным 5G видеозвонком в России.

В рамках ПМЭФ МегаФон объявил о создании цифровой 5G-лаборатории в Санкт-Петербургском государственном университете.

В дополнение к инициативам по развитию технологии 5G, МегаФон активно улучшает качество своей 4G-сети. При содействии компаний Qualcomm Technologies Inc. и Nokia МегаФон первым в России достиг скорости 1,6 Гбит/с на пользовательском смартфоне, которая позволяет скачивать видео в формате Full HD за считанные секунды.

Третий год подряд компания Ookla называет МегаФон оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России: средняя скорость скачивания составила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных — 11,88 Мбит/с. Независимое исследование проводится ежегодно по всему миру. В России результаты основаны на более чем 8,4 млн замеров, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 млн мобильных устройств с приложением Speedtest.

Новые партнерства

В июне 2019 года МегаФон, Alibaba Group, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия в области электронной коммерции, с целью объединения ресурсов и уникального опыта всех партнеров совместного предприятия, которая позволит интегрировать ключевые российские потребительские платформы социальных сетей и электронной коммерции для предпринимателей и потребителей в России и СНГ и ускорить развитие цифровой экономики в России.

Во время ПМЭФ МегаФон и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио. Линия будет проходить по дну Северного Ледовитого океана и станет уникальным евро-азиатским маршрутом протяженностью 10 000 км с самой быстрой скоростью передачи сигнала. Цель проекта — соединить три континента, на которых проживает около 85% всего мирового населения. Участие в проекте обеспечит МегаФону лидирующую позицию в развитии сетевой инфраструктуры для клиентов Дальнего Востока и Арктики.

МегаФон и Fort Ross Ventures, компания, входящая в группу Сбербанка, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обмена технологиями, инновациями и совместного поиска объектов для инвестиций.

Новинки продуктовой линейки

Согласно цифровой стратегии МегаФона, рост сегмента корпоративных и государственных клиентов Компании связан с созданием и выводом на рынок комплексных предложений и реализацией проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Во втором квартале 2019 года МегаФон запустил несколько новых продуктов и услуг, в том числе реализованных за счет расширения собственной цифровой экосистемы, а также за счет партнерств.

Новый сервис МегаФона "ВидеоАналитика" является решением по автоматическому мониторингу клиентских объектов в целях безопасности на основе технологии интернета вещей (IoT).

В рамках продуктовой линейки услуг BPaaS (Бизнес-процессы как сервисы) МегаФон представил на рынок "Цифрового помощника юриста" — автоматизированное решение для создания договоров, писем и других юридических документов с использованием высококачественных сканеров с функцией распознавания текста, обеспечивающих точность более 90% при скорости шесть секунд на страницу.

МегаФон обновил свой сервис Content Delivery Network (CDN), который объединяет возможности собственной инфраструктуры и сети доставки контента международного провайдера облачных технологий и edge-решений G-Core Labs. Данное партнерское решение позволит клиентам значительно ускорить работу сайтов и гарантировать быструю доставку контента даже при пиковых нагрузках на сеть: массовых онлайн-трансляций, рекламных кампаний, обновлений программного обеспечения или DDoS-атак.

МегаФон создал собственную платформу экологического мониторинга, основанную на технологии IoT, которая позволяет автоматически собирать и анализировать данные о состоянии окружающей среды для обнаружения и предотвращения нежелательных экологических изменений и чрезвычайных ситуаций.

МегаФон совместно с правительством Санкт-Петербурга продемонстрировал работающую модель цифрового управления городским пространством и объектами инженерной и городской инфраструктуры Кронштадта. Данная геосистема позволяет городским властям прогнозировать рост численности населения и его будущие потребности, а также использовать прогнозную аналитику, полученную из агрегации данных самых разных источников информации, для определения оптимальной модели застройки города, планирования и создания социальной, транспортной инфраструктуры и т. д.