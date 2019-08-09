Поэтесса Вера Полозкова выступит с новой программой в КРЦ "Звезда"

Встречи с Верой всегда наполнены искренностью. Её тексты — о жизни как она есть, поэтому каждый, слушая, находит в них себя. Уникальный видеоряд и полифоническое музыкальное сопровождение создают особую атмосферу, погружая слушателя в мир образов Веры Полозковой.

Ее имя давно известно всем, кто интересуется современной поэзией. Поэтесса выпустила свой первый сборник стихов, когда ей было всего 15 лет. "Вундеркинд, пубертатный период, юная девочка" громко заявила о своем поэтическом таланте через блог в Живом Журнале, а когда вышла в офлайн покорила зрителей не только силой творчества, но и личной харизмой, энергетикой и неподдельной искренностью.

Сегодня она — современный классик и модель для подражания для начинающих писателей. Вера Полозкова собирает полные залы на своих творческих вечерах и концертах. Видео, где она пронзительно читает одно из самых известных своих стихотворений "Снова не мы", набрало 1,5 миллиона просмотров на YouTube, а текст "Надо жить у моря, мама" репостил себе на стену каждый второй.

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