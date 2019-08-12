Александр Хинштейн хочет привлечь к ответственности виновных в удорожании "Самара Арены"

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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн намерен подготовить обращения в правительство РФ, прокуратуру и СК РФ о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в необоснованном удорожании стадиона "Самара Арена" на 10,8 млрд рублей. Об этом парламентарий написал в Twitter.