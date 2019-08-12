Александр Хинштейн хочет привлечь к ответственности виновных в удорожании "Самара Арены"

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн намерен подготовить обращения в правительство РФ, прокуратуру и СК РФ о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в необоснованном удорожании стадиона "Самара Арена" на 10,8 млрд рублей. Об этом парламентарий написал в Twitter.
"Самарские власти просто подменили тогда проектную документацию", — считает депутат.
Напомним, "Самара Арена", стоимость строительства которой изначально оценивалась в 13,4 млрд руб., стала самым дорогим из семи стадионов, построенных специально к ЧМ-2018. Ее сметная стоимость, после выделения правительством РФ еще 5,8 млрд руб. составила 24,2 млрд руб., из них 23,4 млрд выделено из федерального бюджета.