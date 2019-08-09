На "Самара Арену" выделили еще 5,8 млрд рублей

Правительство РФ выделило дополнительные средства на стадионы, строившиеся к футбольному чемпионату мира 2018 года 16,8 млрд руб., из которых 5,8 млрд — на "Самара Арену". Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Таким образом "Самара Арена", стоимость строительства которой изначально оценивалась в 13,4 млрд руб., стала самым дорогим из семи стадионов, построенных специально к ЧМ-2018. Ее сметная стоимость составила 24,2 млрд руб., из них 23,4 млрд выделено из федерального бюджета. На втором месте по стоимости — стадион в Ростове-на-Дону, обошедшийся в 20,3 млрд рублей.

Заказчиком всех семи стадионов выступает Министерство спорта РФ, застройщиком — ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Подрядчиком самарского стадиона является компания ПСО "Казань" депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина.

Получить комментарий в Министерстве спорта РФ и "Спорт-Инжиниринге" на момент публикации не удалось.

Источник, близкий к теме строительства самарского стадиона, сообщил, что средства выделяются на компенсацию уже понесенных подрядчиком затрат.

Однако в ПСО "Казань" заявили, что в компании пока нет понимания на что именно выделяются средства.

"Мы ждём распределения денег от заказчика", — сообщила Волга Ньюс руководитель пресс-службы ПСО "Казань" Светлана Брайловская.

Вопросы о фактически понесенных затратах при строительстве "Самара Арены" и о том, обращалась ли компания с просьбой о компенсациях, она оставила без ответа.

Напомним, сейчас "Самара Арена" официально находится в федеральной собственности.

"Работа по передаче стадионов регионам начата, арены передаются в плановом режиме, в этом плане мы осуществим преемственность. Чуть сложнее с самарским стадионом - это огромный и сложный объект. Остальные стадионы передаются в регионы", - говорил в апреле 2019 г. министр спорта РФ Павел Колобков.

Губернатор Дмитрий Азаров ранее отмечал, что сроки передачи стадиона на баланс региона еще не определены, а областное правительство будет строго подходить к приемке объекта и намерено дождаться, когда он будет полностью готов.

Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе областного правительства, передача "Самары Арены" региону планируется в четвертом квартале 2019 года.