Министр спорта РФ: "Самара Арена" - огромный и сложный объект"

В среду, 10 апреля, министр спорта РФ Павел Колобков после заседания итоговой коллегии ведомства упомянул о проблемах с передачей "Самара Арены" региону.

"Работа по передаче стадионов регионам начата, арены передаются в плановом режиме, в этом плане мы осуществим преемственность. Чуть сложнее с самарским стадионом — это огромный и сложный объект. Остальные стадионы передаются в регионы", — приводит его слова tass.ru.

Напомним, "Самара Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию 27 апреля 2018 г. и стала последним стадионом чемпионата мира, введенным в эксплуатацию перед турниром.

Ранее о проблемах с передачей стадиона региону заявлял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отмечал, что сроки еще не определены, а облправительство будет строго подходить к приемке объекта на баланс и намерено дождаться, когда он будет полностью готов. Также он не исключал, что к процедуре приемки привлекут консалтинговое агентство.

Отметим, что в конце марта было подписано распоряжение правительства РФ, которым утверждены изменения в Концепцию наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Согласно изменениям, структуре по управлению стадионом "Самара Арена" также будут переданы для использования тренировочные площадки около самого стадиона — "Энергия" и "Восход", на учебно-тренировочной базе ФК "Крылья Советов" на ул. Шушенской и на стадионе "Металлург". При этом ранее концепция предусматривала передачу площадок "Энергия" и "Восход" школам олимпийского резерва № 1 и № 6, соответственно.