Рядом с "Самара Ареной" могут построить развлекательный парк и жилье

Рядом со стадионом "Самара Арена" могут появиться большой развлекательный парк и жилые кварталы. Об этом в пятницу, 18 января, в ходе пресс-конференции рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Концепция развития стадиона и территории была представлена в правительство еще в ноябре. Мы будем рассматривать проекты по строительству жилья, может быть привлекут инвестиции на большой развлекательный парк. Точно там будет инклюзивный парк — проект совместный с Coca-Cola. В планах открыть парк до 1 июня 2019 года. В проекте есть потенциальный инвестор на концертно-развлекательный центр вместимостью 2 тыс. посадочных мест", — заявил глава региона.

Что же касается сроков передачи стадиона в собственность Самарской области, то, по словам Дмитрия Азарова, они еще не определены. Губернатор уточнил, что правительство будет строго подходить к приемке объекта на баланс и намерено дождаться, когда он будет полностью готов. Не исключено, что к процедуре приемки привлекут консалтинговое агентство.