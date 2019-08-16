"Спорт-Инжиниринг" объяснил выделение 5,8 млрд руб. на "Самара Арену"

ФГУП "Спорт-Инжиниринг" объяснил, для чего выделяются дополнительные средства на стадион "Самара Арена".

Напомним, правительство РФ назначило на стадионы, строившиеся к футбольному чемпионату мира 2018 года, 16,8 млрд руб., из которых 5,8 млрд - на "Самара Арену". После этого самарский стадион официально стал самым дорогим из семи, построенных специально к ЧМ-2018. Его сметная стоимость составила 24,2 млрд рублей.

Увеличение сметной стоимости стадионов вызвано проработкой в ходе их строительства дополнительных требований ФИФА и правительства РФ к объектам для ЧМ-2018, введением новых нормативов по инфраструктуре, а также ужесточением требований безопасности. Об этом заявили в "Спорт-Инжиниринге", выступавшем застройщиком стадионов.

На "Самара Арену" выделили еще 5,8 млрд рублей Правительство РФ выделило дополнительные 16,8 млрд руб. на стадионы, строившиеся к футбольному чемпионату мира 2018 г., из которых 5,8 млрд - на "Самара Арену". Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

"Для этого, в частности, были изменены объемно-планировочные решения, уточнены объемы и дизайн помещений стадионов, внесены коррективы в инженерные системы. Все эти изменения отражены в положительных заключениях ФАУ "Главгосэкспертиза России", - отмечают в "Спорт-Инжиниринге".

При этом указывается, что средства предназначены "для завершения расчетов по этим объектам".

Ранее источник Волга Ньюс также сообщал, что средства выделяются на компенсацию уже понесенных подрядчиком затрат. Однако в ПСО "Казань", выступавшем подрядчиком "Самара Арены", заявляли, что в компании пока нет понимания того, на что именно выделяются средства.