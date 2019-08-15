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ГК СИНКО: генерация пользы

Самарская мама пятерых детей родила шестого ребенка в роддоме "Медгард"

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Известный самарский блогер, доверенное лицо президента РФ Мария Комкова стала мамой в шестой раз.

Фото: Наталия Долган

"Мы - родители-стахановцы: тройную норму выполнили! Не верю до сих пор, что все позади, пребываю в прострации. Это случилось 13 августа в 23:58, без двух минут 14 августа. Ставки делали в родзале - успею/не успею. Я как истинный блогер до последнего держала всех в тонусе", - смеется молодая мама.

Пятерых детей Мария рожала в муниципальных роддомах, шестого ребенка решила родить в условиях частного роддома "Медгард".

"Мы всегда радеем за естественность процесса, минимум медицинского вмешательства без особых на то показаний, комфорт и безопасность во время всего процесса до, во время и после родов, - рассказала акушер-гинеколог родильного дома "Медгард", к.м н. Александра Евгеньевна Барченко. - Потому и с Марией мы быстро нашли общий язык, а это важный залог успешных родов.

Сегодня заголовок инстаблога изменился с "мама пятерых" на "мама шестерых".

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