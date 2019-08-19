Самарский филиал ПГК обеспечил топливом аэропорты и морские порты

Самарский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 7 месяцев 2019 года погрузил 5,1 млн тонн грузов, что на 34% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот филиала вырос на 29%, до 6,6 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме погрузки на Куйбышевской железной дороге увеличилась на 4% и составила 15%.

"Самарский филиал стабильно поставляет судовое топливо в адрес морских портов Кавказ, Кузнечевский, Туапсинского морского торгового порта. Также мы обеспечиваем поставку горючего для заправки самолетов и вертолетов в аэропорты Москвы, Курумоч (Самара), Кольцово (Екатеринбург)", — прокомментировал заместитель директора Самарского филиала ПГК по коммерции Алексей Новиков.

Наибольший прирост наблюдался в сегменте нефти и нефтепродуктов — показатель погрузки вырос на 52%, до 3,5 млн тонн. В частности, грузопоток моторного бензина увеличился на 75%, до 1,5 млн тонн, бензина для промышленности — на 83%, до 259 тыс. тонн, топлива для реактивных двигателей — в 3 раза, до 82 тыс. тонн, судового топлива — на 60%, до 51 тыс. тонн.

Филиал увеличил внутрироссийские перевозки в отчетный период на треть, до 3,9 млн тонн. Наиболее популярными направлениями стали Южный, Центральный, Юго-Восточный и Северо-Западный регионы.

Объем экспортных грузов за январь–июль 2019 года вырос также на треть, до 1,2 млн тонн. Грузы следовали в страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей, сухопутные пограничные переходы Приволжской, Московской, Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог.