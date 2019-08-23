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Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области встретился с заместителем председателя ВЭБ

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с заместителем председателя Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Алексеем Сорокиным, который приехал в регион с официальным визитом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества при реализации на территории губернии перспективных проектов в транспортной сфере.

"Наше плодотворное сотрудничество началось еще во время подготовки к Чемпионату мира по футболу, когда вы возглавили Оргкомитет "Россия-2018", — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к Алексею Сорокину. — Благодаря нашим совместным усилиям мы достойно провели игры мирового футбольного первенства".

Напомним, заместитель председателя Госкорпорации возглавлял заявочный комитет "Россия-2018", который боролся за проведение Чемпионата мира по футболу 2018 г. именно в России, принимал участие в финальной презентации российской заявки в Цюрихе. Позже Алексей Сорокин возглавил организационный комитет по подготовке и проведению первенства и вошел в Совет Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA). Алексей Сорокин неоднократно посещал самарский стадион и следил за его возведением, оказывая всестороннюю помощь и поддержку строительству.

В память о прошедшем мундиале руководитель региона подарил представителю ВЭБ книгу "Самара в игре". В нее вошли самые яркие фотографии о строительстве стадиона "Самара Арена" и объектов инфраструктуры, а также снимки с матчей зарубежных команд и сборной России. В этом альбоме наглядно видно, как преображался город во время подготовки к мировому событию.

Губернатор во время беседы отметил, что вся инфраструктура, построенная к ЧМ-2018, сегодня активно используется жителями Самарской области. На самой главной футбольной арене региона проводятся домашние матчи "Крыльев Советов", концерты, форумы и другие масштабные мероприятия. Развитие получит и территория вокруг стадиона, где будут построены еще ряд спортивных объектов и сооружений.

"Наше тесное сотрудничество, безусловно, будет продолжено при реализации других не менее масштабных проектов", — резюмировал Дмитрий Азаров.

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