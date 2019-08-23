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Литература Культура

В с. Ширяево состоится фестиваль "Слова и тропы"

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Ширяево Самарской области 24–25 августа состоится II фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы".

На пути участников ждут топонимы, каждый из которых имеет свое задание: на Холме утраченной возвышенности прочитают поэтические послания Самарской Луке; у Бухты Большой воды нужно будет сочинить стихи на песке — послания солнцу и ветру;  на переправе через Ерек придется отыскать "травяные письма" с практическими заданиями.

На сцене историко-литературного комплекса участники прочтут свои стихи, переводы и поэтические импровизации по теме задания. Будут также музыкально-поэтические импровизации.

Кроме того, в программе — лингвистический практикум, версификации на заданные стихотворные размеры, поэтические разминки, буримэ и поэтический перевод. Фестиваль продолжится по тропам холмов и равнин — к Поповой горе, Винному ключу, Аманалке и Семенову оврагу, и закончится у развилки Лесной сони, где прочитают новые экспромты и посвящения месту.

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