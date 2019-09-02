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Общество

Из-за работ на водоводе на ул. Магистральной автобусы пустят в объезд

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10:30 понедельника, 2 сентября, в связи с работами на водоводе по ул. Магистральная (от ул. Литвинова до Зубчаниновского шоссе) до окончания ремонтных работ изменена схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

По направлению из города автобусные маршруты №№ 7 и 75 вместо ул. Магистральная проследуют по улицам Литвинова, Макаренко до пересечения с ул. Транзитная и далее по маршрутам. Автобусные маршруты №№ 27, 27к, 217, 229, 253 проследуют по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургической, Магистральной и далее по своему маршруту.

По направлению в город сохранится установленная ранее схема движения.

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