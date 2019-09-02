Из-за работ на водоводе на ул. Магистральной автобусы пустят в объезд

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С 10:30 понедельника, 2 сентября, в связи с работами на водоводе по ул. Магистральная (от ул. Литвинова до Зубчаниновского шоссе) до окончания ремонтных работ изменена схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Самары.