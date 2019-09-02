16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скончался мальчик, попавший в реанимацию после падения ветки За компенсацией после отравления роллами в Самаре стали обращаться мошенники По факту столкновения лодок, в котором погибла певица, возбуждено уголовное дело К расследованию обстоятельств гибели ребенка у ДК подключилась прокуратура По факту гибели ребенка у ДК на площади Кирова начата проверка

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Скончался мальчик, попавший в реанимацию после падения ветки

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Шестилетний мальчик, пострадавший от падения на него ветки дерева, скончался в реанимации 27 августа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Богатовского района Андрей Чудайкин.

Напомним, ЧП произошло 5 августа, когда по региону пронесся шквалистый ветер. Стихия застала ребенка, когда он гулял около дома в поселке Мельзавод. Мальчик оказался под сухостойным деревом, от которого отломилась крупная ветка.

В крайне тяжелом состоянии ребенок был доставлен в больницу им. Середавина. Врачи три недели боролись за его жизнь.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 293 (халатность). Так как дерево находилось на территории общего пользования, правоохранители проверяют действия местных властей.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6