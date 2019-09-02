Скончался мальчик, попавший в реанимацию после падения ветки

Шестилетний мальчик, пострадавший от падения на него ветки дерева, скончался в реанимации 27 августа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Богатовского района Андрей Чудайкин.

Напомним, ЧП произошло 5 августа, когда по региону пронесся шквалистый ветер. Стихия застала ребенка, когда он гулял около дома в поселке Мельзавод. Мальчик оказался под сухостойным деревом, от которого отломилась крупная ветка.

В крайне тяжелом состоянии ребенок был доставлен в больницу им. Середавина. Врачи три недели боролись за его жизнь.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 293 (халатность). Так как дерево находилось на территории общего пользования, правоохранители проверяют действия местных властей.