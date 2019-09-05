Керамогранит "Самарского Стройфарфора" будет экспортироваться в Европу

Первая партия образцов керамогранита, который производят на "Самарском Стройфарфоре", отправилась в Италию. Продукция самарского завода давно знакома европейскому потребителю, однако возможность стать полноправным партнером для зарубежных компаний у "Самарского Стройфарфора" появилась недавно, когда предприятие получило сертификат, дающий право торговать керамогранитом в странах Европейского Союза.

Европейский рынок всегда был требователен к поставщикам любых товаров. Чтобы экспортировать продукцию в ЕС, всем мировым производителям требуется пройти обязательную сертификацию. Тестированием самарского керамогранита занимался чешский институт, имеющий лицензию на проведение технических испытаний строительных материалов, в том числе и керамогранитной плитки — Technical and Test Institute for Construction Prague. Специалисты института проводили испытания плитки по множеству параметров: оценивали размеры и качество поверхности, физические свойства и химические показатели, безопасность продукции и даже проводили исследование на выделение опасных веществ (кадмия и свинца).

После получения сертификата "Самарский Стройфарфор" имеет право размещать на упаковках с керамогранитом европейский знак СЕ (Conformité Européenne), удостоверяющий "европейское соответствие", и увеличивать объем продукции, которые поставляется на экспорт за счет развития сотрудничества. Это закономерный итог работы предприятия, которое за последние годы вложило более 500 миллионов рублей в модернизацию оборудования.

Большие надежды на развитие взаимоотношений с европейскими компаниями на заводе связывают с предстоящей в сентябре в Италии Международной выставкой керамической плитки, аксессуаров и оборудования для ванных комнат CERSAIE. Сегодня уже запланированы встречи с европейскими и американскими компаниями, которые бы хотели познакомиться с продукцией самарского завода. Среди них, например, компания Bauhaus — крупнейшая в Европе торговая сеть, специализирующаяся на продаже товаров для ремонта и строительства.