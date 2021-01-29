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Производство "Тепланта" купил холдинг челябинского депутата

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Имущество АО "Теплант" купили компании, аффилированные челябинской группе "Стройсистема", сообщает о результатах торгов конкурсный управляющий Дмитрий Удалов. Инвестор заплатил за имущество свыше 400 млн рублей.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Лоты достались Челябинскому заводу профилированного стального настила и ООО "Электрощит - Стройсистема" (работает на площадке бывшего АО "СЗ "Электрощит-Стройиндустрия") по начальной цене. В их владении теперь промышленное оборудование, автотранспорт, товарный знак THERMOPANEL, земля и здания на ней в Самаре по адресу ул. Заводская, 5.

Напомним, около 10 лет производителем сэндвич-панелей управляли менеджеры Baring Vostok. Последние годы "Теплант" нес убытки, и его передали холдингу ЧЗПСН депутата Законодательного собрания Челябинской области Игоря Свеженцева, который в январе этого года стал юридическим собственником самарского предприятия.

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