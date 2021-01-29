Производство "Тепланта" купил холдинг челябинского депутата

Имущество АО "Теплант" купили компании, аффилированные челябинской группе "Стройсистема", сообщает о результатах торгов конкурсный управляющий Дмитрий Удалов. Инвестор заплатил за имущество свыше 400 млн рублей.

Лоты достались Челябинскому заводу профилированного стального настила и ООО "Электрощит - Стройсистема" (работает на площадке бывшего АО "СЗ "Электрощит-Стройиндустрия") по начальной цене. В их владении теперь промышленное оборудование, автотранспорт, товарный знак THERMOPANEL, земля и здания на ней в Самаре по адресу ул. Заводская, 5.



Напомним, около 10 лет производителем сэндвич-панелей управляли менеджеры Baring Vostok. Последние годы "Теплант" нес убытки, и его передали холдингу ЧЗПСН депутата Законодательного собрания Челябинской области Игоря Свеженцева, который в январе этого года стал юридическим собственником самарского предприятия.

