У "Самарского Стройфарфора" возникли проблемы с дагестанским проектом

ООО "Самарский Стройфарфор", ранее планировавшее запустить завод в Дагестане на базе банкротящегося ООО "Мараби", столкнулся с проблемами при реализации этого проекта.

Напомним, о планах приобретения банкротящегося завода в Дагестане представители "Самарского Стройфарфора" заявили в феврале 2020 года.

"Мы узнали об этом предприятии от его собственников, представителей семьи Гамидовых (Абдусамад Гамидов — председатель правительства Республики Дагестан в 2013–2018 гг. В 2019 г.приговорен к 6,5 года колонии по обвинению в растрате 41 млн руб. — прим. ВН). Они вложили в этот проект около 1,5 млрд рублей, 700 млн из которых — кредитные средства. Когда "Мараби" остановился, банк начал взыскивать долги с владельцев компании, которые поручались личным имуществом. Гамидовы пригласили нас в Дагестан для того, чтобы мы помогли выйти из сложившейся ситуации", — пояснял тогда гендиректор "Самарского Стройфарфора" Павел Мисюля "Самарскому обозрению".

Он также рассказал о планах запуска двух линий по производству керамогранита с переносом части производственной программы "Стройфарфора". Мощности новой площадки оценивались в 4,5 млн кв. м плитки ежегодно (самарский завод, по словам Мисюли, выпускает, 5,6 млн кв. м в год).

"Самарский Стройфарфор" планировал стать крупнейшим кредитором "Мараби". Для этого в декабре 2019 г. была проведена переуступка "Стройфарфору" права требования Сбербанка (выдавал кредит в 700 млн руб. в 2012 г.) в 665 млн руб. к дагестанской компании.

"Как только получим этот статус, проводим торги, а полученные средства направим на погашение требований кредиторов первой очереди. Далее останется только завезти сырье, укомплектовать и подготовить к работе оборудование. […] Дело в лучшем случае затянется до октября", — прогнозировал Мисюля.

Планировалось, что 500 млн руб. на этот проект предоставит Фонд развития промышленности, а еще на 500 млн "Самарский Стройфарфор" прокредитуется.

Эти заявления делались на фоне появившейся в конце января информации о возбуждении в отношении Мисюли уголовного дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ситуация с уголовным преследованием подавалась им как следствие корпоративного конфликта между двумя группами совладельцев "Самарского Стройфарфора" (Алексей Долматов, Павел Мисюля и Ярослав Бахмуров с одной стороны, Олег Скотников, Александр Хенкин и Татьяна Лашманова — с другой).

Директора "Самарского Стройфарфора" заподозрили в уклонении от налогов В отношении директора ООО "Самарский Стройфарфор" возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ.

В феврале же было учреждено АО "Керамогранит Дагестан", единственным владельцем и гендиректором которого стал Николай Устинов — самарский бизнесмен, последнее время проживающий в Чехии. В распоряжении "Волга Ньюс" оказалась аудиозапись, на которой Устинов говорит, что на работу в "Керамогранит Дагестан" его пригласил именно Долматов, как наемного менеджера с задачей запуска завода.

В апреле "Самарский Стройфарфор" переуступил долг "Мараби" АО "Керамогранит Дагестан". На каких условиях прошла переуступка, выяснить не удалось — запрос "Волга Ньюс" в "Самарском Стройфарфоре" оставили без ответа. В июле АО выкупило с торгов часть оборудования и техники завода за 12 млн рублей.

А 3 августа в интервью "Самарскому обозрению" Долматов заявил о выходе из проекта. "Дагестанский проект мы планировали реализовывать в рамках "Стройфарфора". Но из-за того, что сделка (по выкупу доли Скотникова, Хенкина и Лашмановой — прим. ВН) сорвалась и корпоративная война продолжается, нам приходится оттуда уходить. Заниматься перезапуском и развитием "Мараби" будут совсем другие люди", — сообщил он. При этом осталось не понятно, имел ли он в виду под "другими людьми" Устинова, которого, по данным Волга Ньюс, он сам же пригласил в "Керамогранит Дагестан".

Между тем основные активы предприятия — главный цех, технологическая линия, право аренды земельного участка — нового собственника пока не обрели, хотя уже трижды выставлялись на торги. Все три раза они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Первый раз имущество выставлялось по начальной цене в 687 млн руб., затем она была снижена до 619 млн рублей.

По условиям третьих торгов, проводившихся в форме публичного предложения, каждые пять дней начальная цена должна снижаться на 5% процентов. Минимальная цена продажи имущества при этом была установлена 50% от начальной.

При этом "Керамогранит Дагестан", который, вероятно, изначально и планировал выкупить завод за полцены, обратился в арбитражный суд с требованием о признании недействительными последних торгов. Компания указала, что продолжение публичных торгов может "привести к реализации имущества по очень низкой цене, что причинит вред кредиторам должника, в частности залоговому кредитору АО "Керамогранит Дагестана", поскольку вырученная от продажи имущества сумма не позволит погасить большую часть требований кредитора". Однако суд отказал в удовлетворении этого заявления.

Кроме того, в октябре произошла смена конкурсного управляющего — Руслана Сунгурова из Дагестана кредиторы сменили на ульяновца Евгения Быцая, который ведет бизнес в Тольятти. Новый управляющий назначил на 30 ноября собрание кредиторов, на котором в числе прочего планируется утвердить условия продажи имущества "Мараби".