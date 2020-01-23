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Преступления Происшествия

Директора "Самарского Стройфарфора" заподозрили в уклонении от налогов

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении директора ООО "Самарский Стройфарфор" возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ.

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2015 года подозреваемый умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы ООО посредством заключения фиктивных договоров на поставку комплектующих для производства сантехнических изделий. После этого он предоставил в УФНС налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость с включенными заведомо ложными сведениями, что повлекло уклонение от уплаты налога на сумму более 143 млн рублей.

По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, изъята финансовая документация, имеющая значение для расследования. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области", - отмечают в СК.

Фамилия подозреваемого в пресс-релизе не раскрывается, но по данным ИАС Seldon.Basis, директором предприятия является Павел Мисюля. Он также выступает одним из шести акционеров компании.

Чистая прибыль компании в 2013-2015 гг. составила 153,2 млн руб., выручка - 9,4 млрд.

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