"Почта России" построит логистический центр на территории индустриального парка "Преображенка"

"Почта России" построит логистический почтовый центр на территории индустриального парка "Преображенка", сообщает "Самарское обозрение". Центр будет располагаться на 7 га земли. Объем инвестиций превысит 1,3 млрд рублей. Появление логистического центра создаст в регионе более 1 тыс. рабочих мест.

Логистический центр будет заниматься контролем, приемом, хранением, сортировкой и отправкой почтовых отправлений. Также центр будет предоставлять услуги по комплектации, упаковке и формированию интернет-заказов. Заработать объект должен уже в декабре 2020 года.

Оператором проекта выступает специально для этого созданная компания "Национальные логистические технологии". В настоящее время стороны находятся на этапе заключения договора под кураторством министерства экономического развития Самарской области. Компания проводит тендерные процедуры по выбору генерального подрядчика для строительства.