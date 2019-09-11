Пять образовательных учреждений региона стали "Базовыми школами РАН"

В среду, 10 сентября, на рабочем совещании под председательством заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова, состоялось торжественное вручение сертификатов базовым школам РАН. Их получили 2 гимназии и 2 лицея Самары, а также лицей Тольятти.

"Мы гордимся, что сразу пять учебных заведений Самарской области были отобраны РАН для реализации проекта. Высшие школы губернии неоднократно входили в число лучших школ России, и мы знаем, что это не только статистика. Это все заслуги педагогов и наших ребят", — подчеркнул, открывая совещание, зампред правительства.

Базовые школы РАН — это совместный проект Российской Академии Наук и Министерства просвещения Российской Федерации, поддержанный президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель — создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, ориентирование их на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом.

Для пилотного этапа проекта на основе федеральных рейтингов отобрано 108 школ из 32 субъектов РФ, обладающих значительным научным и образовательным потенциалом, в их числе и образовательные учреждения Самарской области. Пять общеобразовательных учреждений региона будут реализовывать школьную программу совместно с вузом. Их наставником и куратором стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева.

"Вхождение пяти учебных заведений Самарской области в число базовых школ Российской Академии наук — это мощнейший стимул развития системы общего образования региона, — отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Он поможет нам в достижении целей нацпроекта "Образование", которые поставил президент Владимир Владимирович Путин. Я напомню, одна из них обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования".

Базовыми школами РАН в Самарской области стали МБОУ "Гимназия № 1" г. о. Самара, МБОУ "Гимназия № 11" г. о. Самара, МАОУ "Самарский лицей информационных технологий" г. о. Самара, МБОУ "Лицей авиационного профиля № 135" г. о. Самара, МБОУ "Лицей № 57" г. о. Тольятти.

Планируется, что учащиеся этих общеобразовательных учреждений будут посещать лекции в университете и под руководством вузовских преподавателей готовить собственные проекты.