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МегаФон запускает новый сервис "МегаФон Образование"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К началу нового учебного года компания МегаФон запускает новый сервис "МегаФон Образование", с помощью которого можно записаться на онлайн-курсы по самым востребованным направлениям от 20 рублей в день.

С помощью нового онлайн-сервиса легко получать знания из обучающих курсов по таким популярным направлениям, как ИТ, маркетинг, менеджмент и финансы. На платформе доступны изучение языков программирования и офисных инструментов (Excel, Word, PowerPoint), основы работы с базами данных, знакомство с навыками публичных выступлений, тайм-менеджмента и другие дисциплины.

Сервис "МегаФон Образование" рассчитан на людей любого возраста, заинтересованных в расширении своих компетенций и повышении квалификации ради успешной карьеры. Студенты и начинающие работники получат возможность приобрести новые полезные знания. Также сервис подойдет активным и деловым людям, которые испытывают потребность в дополнительном образовании, но из-за дефицита времени не имеют возможности пройти очное обучение. Доступ к платформе может предоставляться как на ежемесячной, так и посуточной основе, а минимальная стоимость обучения начинается с 20 рублей в день. Плата за услугу списывается непосредственно с лицевого счета абонента МегаФона.

После обучения пользователю сервиса выдается сертификат об окончании курса, который можно использовать при поступлении на работу или в качестве подтверждения прохождения курсов повышения квалификации. Лучшие слушатели получат возможность пройти стажировку в группе компаний МегаФона или у партнеров сервиса с последующим трудоустройством. Такие курсы отмечены на сайте текстом "Стажировка".

"Мы рады предложить нашим абонентам совершенно новый сервис — "МегаФон Образование", позволяющий учиться онлайн любому пользователю мобильной связи. Сервис подойдет тем, кто ценит свое время и стремится к самосовершенствованию. Получать образование еще никогда не было так просто — достаточно иметь лишь желание и смартфон или планшет с SIM-картой МегаФона — оператора ваших безграничных цифровых возможностей", — говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам МегаФона.

Ознакомиться с возможностью платформы "МегаФон Образование" и списком курсов можно на сайте education.megafon.ru.

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