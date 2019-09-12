Бывший глава регионального Управления Центробанка претендует на пост премьер-министра Ингушетии

Бывший начальник отделения Главного управления Центрального банка России по Самарской области Константин Суриков может получить должность премьер-министра Ингушетии, сообщает gazetaingush.ru.

Кандидатуру своего помощника-советника внес в Народное собрание республики для согласования глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Константин Юрьевич многие годы работал на различных ответственных должностях, преимущественно в банковской сфере, в том числе в качестве начальника Главного управления, управляющего отделением Главного управления Центрального банка России по Самарской области. Константин Юрьевич имеет серьезный багаж знаний, он отличный организатор и большой профессионал. Полагаю, что эти качества позволят ему качественно выполнять новые функции, решать стоящие перед правительством задачи", — отметил руководитель региона.

Калиматов выразил надежду, что парламентарии поддержат представленную кандидатуру.

Напомним, ранее сам Махмуд-Али Калиматов занимал пост начальника управления Росприроднадзора по Самарской области. 26 июня 2019 г. президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. В начале сентября парламент региона утвердил его кандидатуру.