Бывший глава регионального Управления Центробанка претендует на пост премьер-министра Ингушетии

Бывший начальник отделения Главного управления Центрального банка России по Самарской области Константин Суриков может получить должность премьер-министра Ингушетии, сообщает gazetaingush.ru.
Кандидатуру своего помощника-советника внес в Народное собрание республики для согласования глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
"Константин Юрьевич многие годы работал на различных ответственных должностях, преимущественно в банковской сфере, в том числе в качестве начальника Главного управления, управляющего отделением Главного управления Центрального банка России по Самарской области. Константин Юрьевич имеет серьезный багаж знаний, он отличный организатор и большой профессионал. Полагаю, что эти качества позволят ему качественно выполнять новые функции, решать стоящие перед правительством задачи", — отметил руководитель региона.
Калиматов выразил надежду, что парламентарии поддержат представленную кандидатуру.
Напомним, ранее сам Махмуд-Али Калиматов занимал пост начальника управления Росприроднадзора по Самарской области. 26 июня 2019 г. президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. В начале сентября парламент региона утвердил его кандидатуру.
Сурикову Константину Юрьевичу 48 лет, он женат, имеет двоих детей. Суриков окончил Томский госуниверситет им. Куйбышева, академию народного хозяйства при президенте России, Самарский государственный экономический университет.
Имеет ученую степень "кандидат экономических наук". В 2018–2019 гг. работал советником председателя правления ООО КБ "Союзный", советником председателя правления ООО КБ "Столичный кредит", управляющим отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России, в 2014 г. начальником главного управления Банка России по Самарской области. С недавних пор занимает должность помощника-советника главы Ингушетии.