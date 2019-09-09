Бывший руководитель регионального Росприроднадзора избран главой Ингушетии

Экс-руководитель управления Росприроднадзора по Самарской области Махмуд-Али Калиматов избран главой Ингушетии, сообщает interfax.ru.

На внеочередном заседании в ходе тайного голосования за Калиматова проголосовали 27 депутатов Народного собрания Республики. Всего на заседании присутствовали 31 из 32 депутатов.

Напомним, Калиматов был назначен врио главы региона 26 июня этого года, после того как Юнус-Бек Евкуров, руководивший Ингушетией в течение 12 лет, в июне 2019 г. решил уйти в отставку.

Согласно Конституции республики, глава Ингушетии избирается сроком на пять лет.