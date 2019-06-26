Руководитель Росприроднадзора по Самарской области назначен главой Ингушетии

В среду, 26 июня, президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии 60-летнего Махмуд-Али Калиматова. Соответствующий указ главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
Махмуд-Али Калиматов до сегодняшнего назначения работал руководителем управления Росприроднадзора по Самарской области, он бывший прокурор Республики Ингушетия.
Назначение Калиматова прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Махмуд-Али Макшарипович Калиматов много лет поработал в Самарской области, занимая различные ответственные посты. Я знаю его лично как великолепного специалиста, честного, порядочного человека, всецело преданного интересам дела. В последнее время под его руководством в Управлении Росприроднадзора по Самарской области была выстроена четкая, слаженная работа всего коллектива, что позволяло своевременно и качественно решать стоящие перед ведомством задачи. От всей души благодарю Махмуд-Али Макшариповича за вклад в развитие нашего региона и желаю успехов на доверенном ему главой государства, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ответственном посту!", - отметил губернатор.
Ранее президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Юнус-Бека Евкурова, отметил его большой вклад в успешную работу во многих областях, а также попросил его помогать следующему руководителю на первых порах.
Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 г. в Казахской АССР (ныне - Республика Казахстан). В 1989 г. окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. В 1977–1979 гг. проходил срочную службу в составе группы советских войск в Германии. Работал в районных комитетах ВЛКСМ и КПСС г. Куйбышева (с 1991 г. - Самара). С мая 1990 г. по 1992 г. был стажером, следователем, старшим следователем прокуратуры Кировского района Самары. Затем занимал должность старшего следователя следственной части прокуратуры Самарской области. В апреле 1992 г. переведен на должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры Самарской области. В августе 1995 г. был назначен заместителем прокурора Кировского района Самары. В декабре 1996 г. занял должность прокурора Кировского района города. В 1997–2003 гг. — прокурор Самары. С января 2003 г. по август 2004 г. — первый заместитель прокурора Самарской области. В августе 2004 г. назначен прокурором Республики Ингушетия. В 2007 г. вернулся в Самарскую область, где возглавил контрольный департамент аппарата правительства региона. С 2012 г. работал советником губернатора Самарской области Николая Меркушкина. В декабре 2015 г. назначен на должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.