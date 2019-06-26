Руководитель Росприроднадзора по Самарской области назначен главой Ингушетии

В среду, 26 июня, президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии 60-летнего Махмуд-Али Калиматова. Соответствующий указ главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Махмуд-Али Калиматов до сегодняшнего назначения работал руководителем управления Росприроднадзора по Самарской области, он бывший прокурор Республики Ингушетия.

Назначение Калиматова прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Махмуд-Али Макшарипович Калиматов много лет поработал в Самарской области, занимая различные ответственные посты. Я знаю его лично как великолепного специалиста, честного, порядочного человека, всецело преданного интересам дела. В последнее время под его руководством в Управлении Росприроднадзора по Самарской области была выстроена четкая, слаженная работа всего коллектива, что позволяло своевременно и качественно решать стоящие перед ведомством задачи. От всей души благодарю Махмуд-Али Макшариповича за вклад в развитие нашего региона и желаю успехов на доверенном ему главой государства, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ответственном посту!", - отметил губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Юнус-Бека Евкурова, отметил его большой вклад в успешную работу во многих областях, а также попросил его помогать следующему руководителю на первых порах.