"Ростелеком" поддержит финалистов конкурса "Цифровой прорыв"

Компания "Ростелеком" стала официальным партнером всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". В рамках партнерского соглашения компания сформирует задания для участников финала по разработке инновационных цифровых решений для рынка услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения.

Финал конкурса пройдет с 27 по 29 сентября в Казани в формате 48-часового хакатона. Ожидается, что он станет самым масштабным хакатоном Европы — в нем примут участие около 3 000 человек. Региональный этап конкурса прошел с 8 июня по 28 июля в 40 российских городах.

"Ростелеком" выступит учредителем одной из двадцати номинаций финала, в рамках которой участники будут решать задачи для ИКТ-отрасли. Лучшие проекты компания может интегрировать в свои бизнес-процессы.

"Мы делаем ставку на развитие цифровых сервисов и постоянно ищем новые способы улучшить пользовательский опыт наших клиентов. Партнерство с "Цифровым прорывом" для нас — это возможность поработать с талантливыми специалистами страны над задачами компании и в сжатые сроки получить максимально широкий диапазон вариантов решения задач. Думаю, что наш обмен опытом в рамках хакатона будет полезен не только командам, но и экспертам "Ростелекома". Кроме того, лучших специалистов, принявших участие в финале, мы пригласим на работу в компанию", — отметил Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома".

"Для участников конкурса поддержка крупнейшего в России провайдера цифровых услуг и решений — компании "Ростелеком" — это отличный шанс заявить о себе и совершить карьерный рывок всего за 48 часов. Компания находится на передовой цифровых технологий, и мы очень гордимся, что вместе с партнером расширяем границы возможного для наших финалистов", — прокомментировал Олег Мансуров, руководитель проекта "Цифровой прорыв".