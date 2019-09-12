16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подрядчик не успеет освоить средства, выделенные на ремонт Заводского шоссе на 2019 год Счетная палата нашла у СППК долги, превышающие стоимость ее имущества На участке М-5 Тольятти - Самара увеличили максимально разрешенную скорость до 110 км/ч Трех самарских перевозчиков заподозрили в сговоре о повышении цен "Почта России" построит логистический центр в технопарке "Преображенка"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" поддержит финалистов конкурса "Цифровой прорыв"

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания "Ростелеком" стала официальным партнером всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". В рамках партнерского соглашения компания сформирует задания для участников финала по разработке инновационных цифровых решений для рынка услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения.

Финал конкурса пройдет с 27 по 29 сентября в Казани в формате 48-часового хакатона. Ожидается, что он станет самым масштабным хакатоном Европы — в нем примут участие около 3 000 человек. Региональный этап конкурса прошел с 8 июня по 28 июля в 40 российских городах.

"Ростелеком" выступит учредителем одной из двадцати номинаций финала, в рамках которой участники будут решать задачи для ИКТ-отрасли. Лучшие проекты компания может интегрировать в свои бизнес-процессы.

"Мы делаем ставку на развитие цифровых сервисов и постоянно ищем новые способы улучшить пользовательский опыт наших клиентов. Партнерство с "Цифровым прорывом" для нас — это возможность поработать с талантливыми специалистами страны над задачами компании и в сжатые сроки получить максимально широкий диапазон вариантов решения задач. Думаю, что наш обмен опытом в рамках хакатона будет полезен не только командам, но и экспертам "Ростелекома". Кроме того, лучших специалистов, принявших участие в финале, мы пригласим на работу в компанию", — отметил Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома".

"Для участников конкурса поддержка крупнейшего в России провайдера цифровых услуг и решений — компании "Ростелеком" — это отличный шанс заявить о себе и совершить карьерный рывок всего за 48 часов. Компания находится на передовой цифровых технологий, и мы очень гордимся, что вместе с партнером расширяем границы возможного для наших финалистов", — прокомментировал Олег Мансуров, руководитель проекта "Цифровой прорыв".

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6