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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" запустил вещание 4K-телеканалов

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" официально запустил вещание четырех телеканалов в формате 4K (Ultra HD) в сервисе Wink и "Интерактивном ТВ".

4K — телевидение сверхвысокой четкости: минимальное разрешение 3840×2160 пикселей с соотношением сторон 16:9, что в четыре раза больше, чем поддерживает FullHD. Формат 4K обеспечивает невероятную четкость и реалистичность изображения на экране и более яркую цветовую палитру, чем предыдущие стандарты.

В настоящее время подписчикам сервисов "Ростелекома", в зависимости от подключенного пакета, в формате 4K доступны телеканалы:

  • Ultra HD Cinema — самые популярные сериалы и кассовые фильмы в жанре экшн;
  • Eurosport 4K — первый мультиспортивный канал, доступный всем любителям спорта в сверхвысоком качестве вещания;
  • Insight UHD — телеканал развлекательно-приключенческой тематики: инновационная документалистика, реалити-шоу, экстремальные путешествия и спорт;
  • Russian Extreme Ultra — экстремальный контент: сноуборд, скейтборд, маунтинбайк, BMX, альпинизм, паркур, авто- и мотоспорт, экзотические путешествия, а также тематическое кино.

Запуску телеканалов в формате 4K предшествовало углубленное тестирование вещания, которое подтвердило корректность передачи картинки сверхвысокой четкости. В перспективе планируется увеличение количества телеканалов сверхвысокой четкости в Wink и "Интерактивном ТВ".

Для просмотра телеканалов сверхвысокой четкости необходим телевизор с поддержкой 4K. При стандартном домашнем подключении также необходима ТВ-приставка с поддержкой 4K. Без приставки такой контент можно смотреть с помощью приложения Wink в Smart TV, мобильного приложения или видеопортала wink.rt.ru.

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