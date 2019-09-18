Алексей Коренко: "Логистический консалтинг помогает сократить простои вагонов в два раза"

Директор Самарского филиала Первой грузовой компании (ПГК) Алексей Коренко принял участие в межрегиональном круглом столе по вопросам взаимодействия участников рынка железнодорожных грузоперевозок, рассказав об опыте сокращения времени простоев.

"Существующие ограничения на сети железных дорог накладывают на всех нас ответственность за повышение эффективности работы парка. Одной из распространенных причин снижения оборота вагонов и срыва сроков поставки товаров или сырья является простой подвижного состава на подъездных путях предприятий. Мы совместно с партнерами ищем оптимальные решения в таких ситуациях. Например, по заказу машиностроительного предприятия "ОЗНА" разработали меры по снижению простоя вагонов на железнодорожных путях станции Нарышево (Татарстан). Благодаря соблюдению рекомендованных мероприятий с февраля по август наш клиент сократил простои с 11,3 до 5 суток", — рассказал Алексей Коренко.

Руководитель обратил внимание, что повысить экономическую эффективность грузоперевозок можно в том числе с помощью цифровых решений. Например, сервис "ПГК Онлайн" позволяет с любого мобильного устройства отслеживать местоположение вагонов и заранее формировать планы погрузки, а приложение "Мобильный репортер" оптимизирует процесс приемки и браковки крытого подвижного состава.

Алексей Коренко ПГК Самара - 2019

Участники круглого стола проявили интерес к совместной работе и развитию сервисов, сокращающих транспортные расходы всех игроков рынка грузоперевозок.

"Мы производим строительные смеси и отправляем их потребителям по всей России. Благодаря межфилиальной логистике ПГК, предложенной менеджерами Самарского филиала схеме погрузки, а также проведенному в июле логистическому консалтингу мы отправляем больший объем продукции меньшим парком вагонов. Это оптимизировало наши транспортные расходы", — прокомментировала директор по логистике компании "Старатели-Новоспасское" Олеся Шурутина.

Во встрече приняли участие более 40 грузоотправителей Самарского, Пензенского, Ульяновского регионов, Оренбургской области, республик Башкортостан, Татарстан и Мордовия, а также представители ПГК и Куйбышевской железной дороги.