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Логистика Транспорт и связь

Алексей Коренко: "Логистический консалтинг помогает сократить простои вагонов в два раза"

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор Самарского филиала Первой грузовой компании (ПГК) Алексей Коренко принял участие в межрегиональном круглом столе по вопросам взаимодействия участников рынка железнодорожных грузоперевозок, рассказав об опыте сокращения времени простоев.

Фото: предоставлено АО "Первая Грузовая Компания"

"Существующие ограничения на сети железных дорог накладывают на всех нас ответственность за повышение эффективности работы парка. Одной из распространенных причин снижения оборота вагонов и срыва сроков поставки товаров или сырья является простой подвижного состава на подъездных путях предприятий. Мы совместно с партнерами ищем оптимальные решения в таких ситуациях. Например, по заказу машиностроительного предприятия "ОЗНА" разработали меры по снижению простоя вагонов на железнодорожных путях станции Нарышево (Татарстан). Благодаря соблюдению рекомендованных мероприятий с февраля по август наш клиент сократил простои с 11,3 до 5 суток", — рассказал Алексей Коренко.

Руководитель обратил внимание, что повысить экономическую эффективность грузоперевозок можно в том числе с помощью цифровых решений. Например, сервис "ПГК Онлайн" позволяет с любого мобильного устройства отслеживать местоположение вагонов и заранее формировать планы погрузки, а приложение "Мобильный репортер" оптимизирует процесс приемки и браковки крытого подвижного состава.

Алексей Коренко ПГК Самара - 2019

Участники круглого стола проявили интерес к совместной работе и развитию сервисов, сокращающих транспортные расходы всех игроков рынка грузоперевозок.

"Мы производим строительные смеси и отправляем их потребителям по всей России. Благодаря межфилиальной логистике ПГК, предложенной менеджерами Самарского филиала схеме погрузки, а также проведенному в июле логистическому консалтингу мы отправляем больший объем продукции меньшим парком вагонов. Это оптимизировало наши транспортные расходы", — прокомментировала директор по логистике компании "Старатели-Новоспасское" Олеся Шурутина.

Во встрече приняли участие более 40 грузоотправителей Самарского, Пензенского, Ульяновского регионов, Оренбургской области, республик Башкортостан, Татарстан и Мордовия, а также представители ПГК и Куйбышевской железной дороги.

АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России.

Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — более 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

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