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Малый бизнес Экономическая политика

Заявки на участие в аукционах по размещению рекламных конструкций принимаются до 7 октября

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 5 сентября проходит прием заявок на участие в аукционах на право размещения и эксплуатацию рекламных конструкций.

На сегодняшний день выставлен 81 лот, включающий в себя рекламные конструкции формата 3×6, 4×12, 5×15, в том числе с электронно-цифровой поверхностью.

Окончание приема заявок - 7 октября. Аукционы будут проводиться с 14 октября. Впервые победители торгов получат право размещать рекламные конструкции сроком на 10 лет.

Основными новшествами проводимых аукционов являются сокращение количества рекламных конструкций, выставляемых на торги на 786 шт. (25%) и появление нового высокотехнологичного цифрового формата. Крупноформатные конструкции выведены из центральной исторической части города. Малые форматы в виде афишных стендов полностью исключены из схемы.

Лоты сформированы с учетом интересов не только крупного федерального, но и местного среднего и малого бизнеса. Это дает возможность принять участие в торгах компаниям с разным потенциалом как из Самарской области, так и из других регионов. Так, помимо крупных лотов, включающих по 50 рекламных конструкций, сформированы лоты с небольшим количеством конструкций - от 1 до 25 штук. Они размещаются в три этапа каждые 10 дней.

"Новая модель торгов позволит участникам минимизировать финансовые риски и поможет осуществлять долгосрочные инвестиции в установку высокотехнологичных рекламных конструкций", - отметил министр имущественных отношений Самарской области Сергей Черепанов.

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