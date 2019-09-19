Литературный фестиваль им. Михаила Анищенко откроется 27 сентября

В Самаре 27 сентября в 11:00 в галерее "Новое пространство" СОУНБ откроется литературный фестиваль им. Михаила Анищенко.

На открытии будут присутствовать известные литераторы, поэты и писатели:

Павел Басинский - писатель, литературовед и литературный критик, кандидат филологических наук, член Союза российских писателей, академик Академии русской современной словесности, а также лауреат Государственной премии РФ;

Максим Замшев - прозаик, поэт, главный редактор "Литературной газеты";

Андрей Олех - прозаик, лауреат независимой премии "Дебют";

Дмитрий Филиппенко - поэт, главный редактор альманаха "Кольчугинская осень";

Михаил Перепелкин - филолог, историк литературы, педагог, журналист, краевед, доктор филологических наук;

Виктор Петров - поэт, журналист, издатель, главный редактор журнала "Дон";

Леонид Немцев - писатель, кандидат филологических наук;

Дмитрий Мурзин - поэт, член Союза писателей России, ответственный секретарь журнала "Огни Кузбасса";

Евгений Бабушкин - прозаик, лауреат независимой литературной премии "Дебют";

Юрий Татаренко - поэт, прозаик, драматург, критик, член Союза писателей России, лауреат всероссийских литературных конкурсов.

На открытии выступит Борис Бурмистров - председатель правления Союза писателей Кузбасса.

В 2019 г. на фестивале впервые будет работать семинар детской литературы, который проведет писатель-фантаст Дмитрий Емец.

В программе мероприятий: мастер-классы и семинары, интерактивные площадки, литературные чтения и творческий вечер, на котором будут звучать стихи Михаила Анищенко.

На фестиваль соберутся 40 молодых поэтов и писателей - финалисты конкурса, на который со всей страны прислали более 300 работ.