В СОУНБ состоится творческий вечер главреда "Литературной газеты" Максима Замшева

В Самаре 26 сентября в 18:00 в СОУНБ состоится творческий вечер литератора, главного редактора "Литературной газеты" Максима Замшева.

Встреча с Максимом Замшевым пройдет в рамках литературного фестиваля им. Михаила Анищенко.

В программе творческого вечера - стихи Максима Замшева, беседа о современном литературном процессе, творческих планах, презентация книги "Икар мне друг" и рассказ о деятельности литератора, направленной на защиту прав писателей, в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.