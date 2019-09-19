16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Поэт Юрий Татаренко прочтет стихи в галерее "Новое пространство" В СОУНБ состоится творческий вечер главреда "Литературной газеты" Максима Замшева Литературный фестиваль им. Михаила Анищенко откроется 27 сентября В Самаре откроется выставка, посвященная путешествиям Владимира Маяковского Прислать работу на конкурс фестиваля им. Михаила Анищенко можно с 20 июля

Литература Культура

В СОУНБ состоится творческий вечер главреда "Литературной газеты" Максима Замшева

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 26 сентября в 18:00 в СОУНБ состоится творческий вечер литератора, главного редактора "Литературной газеты" Максима Замшева.

Встреча с Максимом Замшевым пройдет в рамках литературного фестиваля им. Михаила Анищенко.

В программе творческого вечера - стихи Максима Замшева, беседа о современном литературном процессе, творческих планах, презентация книги "Икар мне друг" и рассказ о деятельности литератора, направленной на защиту прав писателей, в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Гид потребителя

Фото на сайте

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6