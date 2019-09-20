Александр Живайкин: Самарская область должна войти в пятерку лидеров среди регионов

Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин прокомментировал обновленную "Стратегию социально-экономического развития региона на период до 2030 года", в создании которой активно принимали участие жители и органы власти всех муниципалитетов Самарской области.

Напомним, 17 сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства, где представил обновленную Стратегию развития региона до 2030 года.

"Жизнь не стоит на месте, поэтому мы, безусловно, должны вносить коррективы в Стратегию развития Самарской области. За прошедшие два года документ претерпел изменения, был дополнен указами президента. Сегодня мы аккуратно вписываемся в эту вертикаль: на идеологическое содержание указа главы государства нанизывается Стратегия развития всех муниципальных образований", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что Самарская область сегодня ставит перед собой амбициозные задачи — войти в пятерку лидеров.

"И это правильно, ведь если мы будем ставить меньшие задачи, то будем плестись в хвосте. Мне было отрадно слышать о развитии АПК и села, о создании универсальной среды для проживания. У нас здесь есть результаты, и мы о них говорим. Программа комплексного развития сельских территорий позволит подтянуть села к комфортному уровню проживания. Мы за этим проследим — фракция "Единая Россия" сразу взяла на контроль развитие Стратегии на территории региона. Совет фракции сегодня насчитывает 4 тыс. представителей. Они обязательно включатся в процесс мониторинга, контроля и воплощения в жизнь Стратегии развития Самарской области", — добавил Александр Живайкин.