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Самарская область получила обновленную стратегию развития до 2030 года

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 сентября, состоялось расширенное заседание кабинета министров и Совета при губернаторе по вопросам стратегического развития региона. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов, общественники, представители кадровых резервов, почетные граждане.

Фото: samregion.ru

В ходе мероприятия Дмитрий Азаров обозначил основные вехи в развитии Самарской области за последние два года и основные стратегические векторы ее дальнейшего развития. Была представлена и обновленная "Стратегия социально-экономического развития региона на период до 2030 года".

Отметим, что заседание проводилось ровно через год после вступления Дмитрия Азарова в должность губернатора Самарской области.

Открывая расширенное заседание правительства, губернатор отметил: "Мы придаем стратегическому планированию особое значение. Качественно составленная и последовательно реализуемая стратегия — залог успешного развития региона".

Стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года существенно доработана и обещает стать основным инструментом перспективного планирования. В создании Стратегии активное участие приняли жители и органы власти всех муниципалитетов Самарской области. Летом и осенью 2018 года по всей области проходили стратегические сессии, активно работал сбор предложений граждан через интернет. В итоге в ходе работы над стратегией были выработаны более 900 тысяч предложений, они были обобщены и многие легли в основу обновленной Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

Стратегия была скорректирована с национальными целями и задачами, которые обозначил перед страной президент Владимир Путин и которые были конкретизированы в нацпроектах. Как подчеркнул губернатор, некоторые элементы стратегии развития Самарской области повлияли на содержание федеральных стратегических документов. Так, например, строительство моста через Волгу как важнейшая часть транспортного коридора "Европа — Западный Китай" вошла в Федеральную стратегию развития транспортной системы России.

"Полтора-два года назад нам приходилось очень напряженно работать в режиме "пожарной команды", решая в цейтноте целый ворох сложнейших задач. Сейчас наш регион вышел на устойчивую траекторию развития, и мы ясно видим перспективы. Мы имеем планы деятельности на годы вперед, подкрепленные финансовыми, законодательными и организационными ресурсами. Пожелания и мечты превратились в подкрепленные средствами и детально расписанные конкретные планы по каждой сфере", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Обновленную Стратегию Глава региона призвал рассматривать как живой документ, в который власти будут вносить изменения вместе с жителями. "Мы должны стремиться к лидерству, рассматривая нынешнюю, обновленную стратегию не как догму, принятую раз и навсегда, а как "живой" документ, в который мы вместе будем вносить коррективы, открывать для себя новые горизонты", — отметил Дмитрий Азаров.

О корректировках, которые были выработаны для Стратегии социально-экономического развития региона, рассказал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он отметил, что за последние 2 года произошли существенные изменения в жизни как региона, так и страны.

"Появился новый мощнейший инструмент развития — нацпроекты. Принята стратегия пространственного развития России на период до 2025 года, согласно которой Самарская область вошла в группу геостратегических приграничных регионов, а Самара и Тольятти выделены как наиболее перспективные центры экономического роста страны", — отметил глава регионального кабмина.

В обновленной Стратегии остались неизменными главные цели и задачи, такие, как улучшение качества жизни населения, рост конкурентоспособности экономики, повышение эффективности деятельности органов власти. Однако механизм их достижения изменился. Стратегия базируется на демографическом прогнозе, и, поскольку в связи с изменениями границ трудоспособного возраста численность трудящихся граждан будет расти, их доля в общей численности населения увеличится и достигнет в 2030 году 61,2% против 55,3% в 2018 году. Это приведет к сокращению демографической нагрузки на трудоспособное население. "И если в стратегии, принятой два года назад, прогнозируемые демографические сдвиги, то есть снижение численности населения трудоспособного возраста, были сдерживающим фактором, угрозой для развития региона, то в новых условиях трудовых ресурсов будет достаточно для ускоренного экономического развития", — отметил Виктор Кудряшов.

В вопросе повышения конкурентоспособности производителей региона в стратегии сделан акцент на наращивание темпов производительности труда. Перед правительством области стоит задача вовлечь не менее 250 промпредприятий в реализацию соответствующего нацпроекта. На сегодняшний день заявки на участие в программе уже подали более 70 крупных предприятий с оборотом свыше 400 млн руб. в год. Около 400 сотрудников региональных предприятий прошли обучение по программе повышения производительности труда.

Добавлены новые направления развития отрасли химической отрасли: производство полиэтиленгликоля, высокоэкологичного полипропиленгликоля, аминоспиртов, антиокислителей. Эти вещества сейчас не производятся в РФ или производятся в недостаточном количестве.

В соответствии с договоренностью Дмитрия Азарова и главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера будет создана рабочая группа по проведению научных исследований и организации создания современного газохимического комплекса на территории Самарской области. Первое заседание рабочей группы состоится уже до конца года.

"Перечисленные направления развития были включены в стратегию по предложению самих предприятий, входящих в соответствующие кластеры, а не придуманы нами. Задача региональной власти, опираясь на стратегию, защищать интересы самарских производителей", — резюмировал председатель правительства.

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