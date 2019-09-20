Алексей Лескин: Жители активно включаются в развитие родного края

Свой комментарий по поводу представления новой Стратегии развития региона дал руководитель фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексей Лескин.

Напомним, 17 сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства, где представил обновленную Стратегию развития региона до 2030 года.

"Самое поразительное в том, что расширенное заседание правительства совпало с годовщиной работы Дмитрия Азарова на посту губернатора Самарской области. За два года было собрано более 900 тыс. предложений в Стратегию от жителей региона. Очень радостно, что они активно включаются в развитие родного края — свое предложение в Стратегию внес каждый третий совершеннолетний гражданин. И каждый высказался именно о том, что его заботит. Мы видим, что каждого пятого жителя региона беспокоят проблемы, связанные с ЖКХ, состоянием дорог, а дальше уже медицина, образование, экология. Доклад о Стратегии получился прекрасным, было обсуждено развитие Самарской области на перспективу. Если мы все вместе активно поработаем в этом направлении, то все у нас получится, — заявил депутат.