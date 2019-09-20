Михаил Маряхин: Регион движется в правильном направлении

Депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин прокомментировал региональный документ, по которому будет развиваться регион в последующие годы.

Напомним, 17 сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства, где представил обновленную Стратегию развития региона до 2030 года.

"Важно не только сформировать Стратегию социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, но и постоянно сверять результаты. После публичного обсуждения документа прошел год, и мы уже имеем серьезные результаты, ощутимый прорыв. Для меня было важно услышать в докладе о снижении долговой нагрузки региона более чем на 12 млрд рублей. Не секрет в предыдущие годы многое в регионе делалось за счет роста долговой нагрузки", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что вторым важным моментом считает открытие 21 производства и создание более 15 тыс. новых рабочих мест.

"Первый год сверки результатов со Стратегией показывает, что мы движемся в правильном направлении. Важно каждый год вносить свои коррективы в документ. Сегодня эти изменения были обозначены и поддержаны единогласно", — заявил Михаил Маряхин.