Областная библиотека оцифрует уникальные книги, плакаты и афиши времен ВОВ

Проект Самарской областной универсальной научной библиотеки "Формирование электронной коллекции "Издано в Куйбышеве. 1941-1945" недавно победил в грантовом конкурсе, в номинации "Деятельность по созданию видео и цифрового контента", сообщает министерство культуры региона. Конкурс провела Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество".

Основной целью проекта является сохранение уникальных документов, книжных памятников регионального значения и других образцов полиграфической продукции военного времени, которые издавались на территории Куйбышевской области.

После реализации проекта "Формирование электронной коллекции "Издано в Куйбышеве. 1941-1945" в канун празднования 75-летия Победы у всех интернет-пользователей, знающих русский язык, появится доступ к уникальной составляющей документального наследия ХХ века. В частности, благодаря проекту, в цифровом формате можно будет ознакомиться со сборниками научных трудов сотрудников куйбышевских вузов и НИИ, прочитать рассказы и повести писателя Виктора Баныкина, полистать сборники репертуара для художественной самодеятельности. Также будут оцифрованы плакаты, среди которых театральные и филармонические афиши, объявления об открытии детского парка, анонсы выставок и спортивных мероприятий. Особую ценность представляют районные и заводские многотиражные газеты, которые выпускали в Куйбышевской области: "Путь к социализму", "Чапаевский рабочий", "Сталинский колхозник" и многие другие.

Книги и периодические издания времен войны будет найти в электронной библиотеке СОУНБ и на двух федеральных порталах: Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.