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"Единая Россия" приостановит членство Аркадия Лазарева

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президиум политсовета местного отделения партии "Единая Россия" Самарского района приостановит членство Аркадия Лазарева, подозреваемого в коммерческом подкупе, после того как ему изберут меру пресечения. Об этом сообщает партия.

Напомним, активиста самарского отделения ОНФ, руководителя региональной общественной организации "Дорога63", депутата Самарского района Аркадия Лазарева задержали по подозрению в подкупе. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, Лазарев должен был получить 1,5 млн руб. за отказ от участия в электронном аукционе на услуги по реализации арестованного имущества.

Заседание президиума местного политсовета назначено на 26 сентября.

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