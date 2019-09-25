"Единая Россия" приостановит членство Аркадия Лазарева

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Президиум политсовета местного отделения партии "Единая Россия" Самарского района приостановит членство Аркадия Лазарева, подозреваемого в коммерческом подкупе, после того как ему изберут меру пресечения. Об этом сообщает партия.