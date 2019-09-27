ПГК ускорила перевозки нефтепродуктов в Поволжье

Самарский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 8 месяцев 2019 г. погрузил 5,9 млн тонн грузов, что на 31% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот филиала вырос на 29%, до 7,7 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме погрузки на Куйбышевской железной дороге увеличилась на 4% — до 15%.

"Мы усовершенствовали ряд логистических схем, упорядочили возврат цистерн на станции Северо-Кавказской, Южно-Уральской и Северной железных дорог под погрузку, исключили такие непроизводительные операции, как подготовка вагонов под налив на промывочно-пропарочной станции. Это допустимо при повторном использовании вагона для перевозки одного и того же продукта. Таким образом, за 8 месяцев нам удалось сократить оборот цистерны на 0,6 суток, до 7,5 суток", — прокомментировал директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

Основной прирост погрузки обеспечили нефть и нефтепродукты — объем транспортировки вырос на 48%, до 4 млн тонн. В частности, грузопоток моторного бензина увеличился на 70%, до 1,7 млн тонн, бензина для промышленности — на 98%, до 313,5 тыс. тонн, топлива для реактивных двигателей — в 3 раза, до 102 тыс. тонн.

Филиал нарастил внутрироссийские перевозки на 31%, до 4,5 млн тонн. Наиболее популярными направлениями стали Южный, Центральный, Юго-Восточный и Северо-Западный регионы.

Объем экспортных грузов за январь–август 2019 года вырос на треть, до 1,4 млн тонн. Грузы следовали в страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей, сухопутные пограничные переходы Приволжской, Московской, Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог.