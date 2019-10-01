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Здравоохранение Общество

Областной минздрав намерен включить здание "Клиники сердца" в состав кардиодиспансера

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщил 1 октября на заседании Самарской губернской думы министр здравоохранения региона Михаил Ратманов, сейчас "ряд бизнесменов, ряд инвесторов" ведут переговоры с собственником "Клиники сердца" по вопросу переуступки здания.

"И в конечном итоге минздрав видит это здание в составе кардиологического диспансера", — подытожил Михаил Ратманов.

Напомним, площадь "Клиники сердца" должна была составить более 25 тыс. кв. метров. Строительство было "заморожено" в высокой стадии готовности после возбуждения уголовных дел на владельца компании-инвестора — ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) —  Сергея Шатило. Ему вменяют коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ), а также незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий и покушение на такую деятельность (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).

По данным министерства экономического развития региона, общая готовность объекта составляет 55%, в том числе по строительной части здания — 90%.

По информации Сергея Шатило, прямые затраты на строительные работы составили свыше 1,5 млрд рублей.

В мае правительство Самарской области через суд добилось расторжения инвестиционного меморандума с СМТ, в рамках которого велось строительство "Клиники сердца".

Кроме того, с ноября 2018 г. на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области находится дело о признании СМТ банкротом, а руководитель компании в июле 2019 г. был признан виновным в покушении на ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ) и приговорен к трем с половиной годам в колонии.

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