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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон присвоит самым общительным самарским абонентам статус VIP

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартовала программа для общительных абонентов — теперь любой клиент при начислении за услуги связи суммы от 1000 рублей в месяц в течение полугода станет VIP-клиентом, а при переходе на тарифный план "Включайся! Премиум" — сразу же. Программа включает в себя индивидуальное обслуживание и ряд привилегий.

Как стать VIP-клиентом:

— автоматически статус VIP-пользователя присваивается новым и действующим абонентам тарифного плана "Включайся! Премиум";

— абоненты других тарифных планов могут стать привилегированными пользователями при ежемесячном начислении за услуги связи суммы в течение 6 месяцев от 1 000 до 5 000 для VIP и свыше 5 000 рублей в течение 6 месяцев для VIP-Exclusive;

— при желании VIP-статус на 12 месяцев можно приобрести за 3 000 рублей.

Преимущества статуса VIP-клиента:

— приоритетный дозвон в контактный центр и выделенная линия 0077;

— приоритетное обслуживание в салонах связи МегаФона;

— доставка sim-карты;

— более высокое качество мобильного интернета;

— персональные предложения в личном кабинете.

Помимо перечисленных привилегий статус VIP-Exclusive предусматривает:

— консультации персонального менеджера;

— выездное обслуживание;

— консьерж-сервис.

Статус абонентов пересматривается каждые шесть месяцев.

— Мы рады предложить нашим абонентам еще одну возможность. Самарские клиенты нашей сети могут получить привилегированный статус. При этом им не нужно совершать лишних затрат — они просто продолжат пользоваться качественной связью и выгодными тарифами на комфортной скорости, — комментирует Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании "МегаФон".

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