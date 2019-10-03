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Экономика и бизнес

В Самаре начался форум "Всемирный день халяль"

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 октября, в Самаре стартовал крупнейший международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day). Он будет проходить три дня и соберет 550 участников из 16 стран мира.

Фото: twitter.com/samregion_press

В открытии деловой части — Волжского инвестиционного форума (Volga Investment Summit) — приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, основатель и председатель World Halal Day Мохамед Джинна, президент международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, российские и зарубежные инвесторы, эксперты, представители власти, бизнеса и финансовой сферы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область стала первым регионом в России, который принимает этот международный бизнес-форум.

"Мы очень горды тем, что столь значимое событие проходит в России и именно на самарской земле, — подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам международного форума. — Я уверен, что вы проведете здесь время с пользой и удовольствием. Представители организаций из разных стран мира сегодня смогут представить свои проекты, бизнес и найти партнеров. Мы рады представить инвестиционные проекты, которые реализуются и подготовлены к реализации на территории Самарской области. Уверен, они вызовут интерес".

Основатель World Halal Day Мохамед Джинна поблагодарил губернатора за теплый прием и выразил уверенность в том, что проведение форума будет способствовать развитию индустрии халяль во всей России и привлечению крупных инвестиций, в том числе в региональную экономику. Президент международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев выразил уверенность в том, что все приложенные усилия помогут развитию халяльного бизнеса во всем мире.

Зампредседателя правления ПАО "Сбербанк России" Олег Ганеев передал участникам форума пожелания продуктивной работы от главы банка Германа Грефа и отметил: "Мы находимся на берегу великой реки Волга. Исторически она объединяла различные страны, народы, культуры, религии. Не случайно мы сегодня здесь. Это начало большого пути".

В рамках панельной дискуссии саммита "Глобальная экономика на траектории роста: вызовы и решения" представители органов власти и бизнеса обсудили вопросы развития мировой экономики. Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область готова конкурировать с ведущими товаропроизводителями.

"Конкуренция существует во всех секторах экономики — не только российской, но и мировой. Поэтому очень важно повышать уровень конкурентоспособности. Если продукция экспортируется, это свидетельствует о ее качестве и компания имеет преимущества. Это дает толчок для создания, развития и внедрения инноваций, привлечения инвестиций, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — В России и Самарской области поддержка экспортно-ориентированных компаний очень значительна. Благодаря федеральным мерам поддержки, в том числе, компенсируются расходы на логистику. На уровне региона мы компенсируем затраты на акселерацию бизнеса".

Говоря о самых перспективных направлениях сотрудничества в индустрии халяль, основатель World Halal Day отметил необходимость работы бизнес-сообщества с исламским банкингом. Марат Кабаев рассказал о необходимости создания единой модели сертификации продукции по стандартам халяль. "Это одно из главных условий для привлечения инвестиций и выхода на международные рынки", — подчеркнул президент МАИБ.

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