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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон представил "умные" средства индивидуальной защиты для промышленности Поволжья

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На стратегической сессии управленческих кадров "Цифровая прокачка региона", организованной АНО "Цифровая экономика", оператор продемонстрировал систему индивидуальных датчиков для персонала, занятого в условиях производства.

"Цифровая прокачка" прошла в технопарке "Жигулевская долина" в Тольятти при поддержке правительства Самарской области. Одна из важнейших затронутых тем — безопасность и охрана труда. МегаФон предложил собственную систему контроля за использованием средств индивидуальной защиты для работников агропромышленного, топливно-энергетического комплексов и нефтегазовой промышленности.

"Умная" защитная одежда состоит из касок, жилетов, курток, ремней безопасности, перчаток и обуви, в которые встроены специальные датчики. Они работают с использованием технологий GPS и Ultra WideBand (UWB) и позволяют автоматически передавать на диспетчерский пульт информацию о движении, местоположении работника, а также жизненно важные показатели. Система способна определять координаты персонала на открытом пространстве и внутри производственных помещений с точностью до 0,1-0,3 м. Датчики помехоустойчивы и способны несколько дней работать автономно.

С помощью "умных" датчиков предприятия смогут узнавать, сколько времени сотрудники провели на объекте. Оборудование передает информацию о начале выполнения работ, контролирует движения во всех направлениях по горизонтали и вертикали, предупреждает о входе в запретные зоны. Все это позволяет не только сократить расходы на обслуживание инцидентов, но и спасать жизни.

Также на "Цифровой прокачке" эксперты МегаФона представили и другие актуальные цифровые услуги и сервисы.

"Бизнесу, специализирующемуся на строительстве, мы предложили услуги Big Data и "Цифровой двойник города" — модель управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Система объединяет данные из разных источников информации, необходимые для правильного планирования городской жизни и управления муниципалитетами", — комментирует директор Самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.

Для промышленности, где остро стоит вопрос кибербезопаcности, эксперты МегаФона представили целый комплекс сервисов — услуги "Деловое облако", "Виртуальный ЦОД", CDN и "Защита от DDoS-атак".

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