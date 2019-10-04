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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 отметила двукратный рост пользователей сервиса "Путешествия"

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подводит итоги работы сервиса "Путешествия" за летний период. Сервис помогает найти лучшие цены на туры, отели и авиабилеты. В июне–августе 2019 года 78% пользователей онлайн-платформы отправились в поездки по России, а количество клиентов сервиса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло вдвое.

Фото: предоставлено Tele2

Сервис "Путешествия" работает по принципу агрегатора и позволяет найти лучшие предложения на сайтах компаний-партнеров. Поисковик сравнивает цены множества источников с учетом акций и спецпредложений. Путешественники могут без комиссии приобрести авиабилеты и туры, забронировать отель по выгодным ценам, а также оформить страховку для выезда за границу.

Онлайн-платформа доступна не только клиентам Tele2, но и всем любителям путешествий. Однако кешбэк за покупки получают только абоненты оператора: 1% от стоимости авиабилетов и до 4% от стоимости отелей и туров возвращаются на счет мобильного телефона. Общий размер полученного клиентами оператора кешбэка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14%.

Самый большой кешбэк за лето 2019 года заработал клиент Tele2 из Санкт-Петербурга: за покупку билетов в отпуск он получил более 3 500 рублей.

В июне–августе 78% пользователей онлайн-платформы отправились в поездки по России, что на 5 п. п. выше показателя прошлого года. Чаще всего клиенты путешествовали в Краснодарский край. Пользователи сервиса из Москвы предпочитали Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Активнее всех сервисом "Путешествия" пользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани и Иркутска — на эти регионы приходится 70% клиентов. Женщины занимались планированием поездок чаще: они совершили более половины покупок.

Для отдыха с маленькими детьми пользователи сервиса чаще всего выбирали западное и восточное побережье Крыма (Евпатория, Черноморское, Феодосия, Коктебель, Судак), Краснодарский край (Анапа и поселок Витязево), а также курорты на Азовском море (Ейск и станица Голубицкая). Средний чек на бронирование отеля составил около 25 000 рублей.

Наиболее популярными заграничными направлениями путешествий у пользователей сервиса "Путешествия" стали Самарканд, Тель-Авив, Ларнака и Афины.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 создает экосистему цифровых услуг для своих клиентов и поддерживает их стиль жизни. Путешествия — один из любимых вариантов досуга наших абонентов, что подтверждает статистика: количество путешествующих клиентов Tele2 растет каждый год. Этим летом число абонентов оператора, выехавших за границу, увеличилось на 20%. Тем, кто любит открывать новые места и получать от поездок максимум, придется по душе сервис "Путешествия". Его пользователи могут не только сэкономить на сервисных сборах за покупку билетов и бронирование туров, но и получить кешбэк. Он сделает жизнь абонентов приятнее и поможет Tele2 оставаться любимым оператором связи".

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