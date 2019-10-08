В Самарской области Wink от "Ростелекома" установили на десятки тысяч устройств

Жители Самарской области установили приложение Wink от "Ростелекома" на 67,3 тыс. устройств. Сервис позволяет смотреть более 200 телеканалов, новинки мирового кинопроката и популярные сериалы интерактивного ТВ на смартфоне, планшете, Smart TV и домашнем компьютере.

Смотреть Wink клиенты компании предпочитают на смартфонах: большая часть приложений загружена на мобильные устройства с операционной системой Android. Второе место по популярности занимает Smart TV. Оставшаяся часть приходится на iOS, Android TV и Appl TV. За три летних месяца количество девайсов с установленным Wink увеличилось более чем на две тысячи.

Сервис дает зрителям возможность управлять телевизионной трансляцией: пропускать рекламные блоки, ставить программу на паузу и пересматривать передачи за три прошедших дня. Пользователь может подключить к одной учетной записи до пяти устройств, при необходимости настроив для детей возрастные ограничения.

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом:

"Сегодня все мы стремимся успеть больше, уложить максимум в каждый промежуток времени. Поэтому телевидение, не привязанное к пространству и времени, пользуется повышенным спросом. Платформа WINK максимально учитывает все предпочтения и потребности современных зрителей, при этом остается функциональной и интуитивно понятной".

Пользователям мультимедийной платформы доступен эксклюзивный контент: круглосуточный канал UFC ТВ, посвященный смешанным единоборствам. Фанатов ждет раздел приложения Wink, в котором собраны все бои и тематические программы в Full HD с качественным переводом.