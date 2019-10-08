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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самарской области Wink от "Ростелекома" установили на десятки тысяч устройств

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области установили приложение Wink от "Ростелекома" на 67,3 тыс. устройств. Сервис позволяет смотреть более 200 телеканалов, новинки мирового кинопроката и популярные сериалы интерактивного ТВ на смартфоне, планшете, Smart TV и домашнем компьютере.

Смотреть Wink клиенты компании предпочитают на смартфонах: большая часть приложений загружена на мобильные устройства с операционной системой Android. Второе место по популярности занимает Smart TV. Оставшаяся часть приходится на iOS, Android TV и Appl TV. За три летних месяца количество девайсов с установленным Wink увеличилось более чем на две тысячи.

Сервис дает зрителям возможность управлять телевизионной трансляцией: пропускать рекламные блоки, ставить программу на паузу и пересматривать передачи за три прошедших дня. Пользователь может подключить к одной учетной записи до пяти устройств, при необходимости настроив для детей возрастные ограничения.

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом:

"Сегодня все мы стремимся успеть больше, уложить максимум в каждый промежуток времени. Поэтому телевидение, не привязанное к пространству и времени, пользуется повышенным спросом. Платформа WINK максимально учитывает все предпочтения и потребности современных зрителей, при этом остается функциональной и интуитивно понятной".

Пользователям мультимедийной платформы доступен эксклюзивный контент: круглосуточный канал UFC ТВ, посвященный смешанным единоборствам. Фанатов ждет раздел приложения Wink, в котором собраны все бои и тематические программы в Full HD с качественным переводом.

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