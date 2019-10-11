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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" показал на Finopolis прототип сервиса оплаты услуг связи с использованием Системы быстрых платежей

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" продемонстрировал прототип сервиса оплаты услуг связи с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Удобство сервиса можно было оценить на стенде "Ростелекома" на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сочи 9–11 октября 2019 года.

Пилотный вариант сервиса оплаты услуг "Ростелекома" создан в сотрудничестве с НСПК и банком-агентом — ВТБ. ИТ-блок "Ростелекома" провел интеграцию информационных систем компании с СБП и ВТБ и реализовал в приложениях возможность оплаты с использованием QR-кода.

Новый сервис позволяет провести бесконтактную оплату услуги с помощью статического и динамического QR-кода, когда по-другому оформить платеж затруднительно. На стенде "Ростелекома" клиент мог заказать в видеосервисе Wink фильм для просмотра и выбрать для оплаты Систему быстрых платежей. После этого система сформировала QR-код, который выводится на экран телевизора — клиенту достаточно считать код с помощью мобильного приложения банка на смартфоне, подтвердить платеж и сразу же начинать смотреть фильм.

Традиционный формат онлайн-оплаты с введением реквизитов банковской карты на экране телевизора и с помощью ТВ-пульта довольно затруднителен и требует много времени и терпения (на виртуальной клавиатуре нужно выбирать и подтверждать каждую букву, цифру и символ).

Стенд "Ростелекома" на Finopolis оформлен в виде квартиры, в которой развернута вся экосистема умных цифровых сервисов для дома и семьи. Умный домофон на входе может распознавать биометрические данные и открывать дверь с помощью мобильного приложения. Комплексное решение "Умный дом" поможет дистанционно управлять домашним хозяйством и обеспечить защиту дома: оно включает видеонаблюдение с HD-камер и множество самых разных датчиков (протечки, задымления, открытия окон или дверей и другие). Всеми устройствами можно управлять через единое мобильное приложение из любой точки мира, где есть интернет.

Сервис Wink является центром цифровых развлечений в экосистеме домашних сервисов. Он объединяет цифровое телевидение с интерактивным управлением и онлайн-кинотеатр с 20 тыс. фильмами, эпизодами сериалов, мультфильмами и программами. В Wink доступно более 200 телеканалов различных тематик в отличном качестве — кино и сериалы, детские и познавательные каналы, спорт, музыка. Представлены телеканалы в форматах HD и 4K. Весь контент из Wink можно смотреть на пяти экранах одновременно или последовательно с сохранением позиции просмотра, включая офлайн-режим после скачивания на смартфон или планшет. Wink — это мультимедийнная платформа, которая объединяет мобильные приложения (для операционных систем Android и iOS), приложения в Smart TV (Samsung, LG), а также в Android TV и Apple TV, видеопортал wink.rt.ru.

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