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Малый бизнес Экономическая политика

В трех самарских МФЦ реализуется проект "Бизнес под ключ"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чтобы открыть бизнес и получить весь спектр услуг и сервисов, связанных с началом предпринимательской деятельности, в одном окне, достаточно обратиться в МФЦ — такую возможность теперь предоставляют сразу три офиса в Самаре.

Проект "Бизнес под ключ", реализуемый в самарских многофункциональных центрах, позволяет открыть собственное дело с минимальными временными и финансовыми затратами, его цель — содействие развитию бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности города Самары.

Проект предоставляет возможность не только зарегистрировать ИП или иное юрлицо, но и открыть расчетный счет, подать заявление на изготовление печати, электронной подписи, а также воспользоваться всеми услугами Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Это помощь в участии в госзакупках, информация о мерах поддержки органами государственной власти и местного самоуправления, обучающие мероприятия, методическая помощь, регистрация на портале "Бизнес-навигатор" и многое другое.

Получить комплексную услугу "Бизнес под ключ" можно в МФЦ Самары по адресам:

  • Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28А (напротив рынка "Караван");
  • ул. Свободы, 192;
  • пр. Кирова, 235.

Зарегистрировать бизнес в рамках указанного проекта можно также, не выходя из дома или офиса. Для этого предусмотрена возможность выезда специалиста МФЦ со всем необходимым оборудованием по указанному адресу.

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