"Умное" решение Tele2 и "Ростелекома" рекомендовано "Мосэнергосбытом"

Tele2 и крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" получили положительное заключение "Мосэнергосбыта" после тестирования IoT-решения для ЖКХ. Оно подтверждает возможность промышленной эксплуатации для удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии. Интеллектуальная система позволяет энергосбытовым компаниям сократить операционные затраты, а жителям — с удобством рассчитываться за электричество.

Акт "Мосэнергосбыта" подтверждает, что система может использоваться на объектах электроэнергетики для удаленного сбора данных с приборов учета. Комиссия экспертов заключила, что интеллектуальная система позволяет дистанционно загружать тарифные расписания, устанавливать и корректировать параметры замеров, а также удаленно передавать результаты в центр мониторинга. "Умное" решение показало стопроцентный сбор замеров в разных режимах, нулевое количество отказов и сбоев сети, возможность дополнительных замеров.

Тестовая сеть NB-IoT была развернута на базе инфраструктуры Tele2 и "Ростелекома" на частоте 800 МГц в Москве. В испытаниях использовались модемы российского производства со встроенными SIM-картами "Ростелекома". Покрытие обеспечили пять базовых станций, которые охватили около 1 кв. км жилой застройки.

Стандарт беспроводной связи NB-IoT позволяет подключить большое количество "умных" устройств, оптимизировать энергопотребление и гарантировать длительную автономную работу приборов. В ходе испытаний показания со 100 приборов учета передавались на сервер энергосбытовой компании.

Алексей Телков, технический директор Tele2:

"Цифровые технологии меняют электроэнергетику, и заключение "Мосэнергосбыта" подтверждает не лабораторный, а практический характер проведенных испытаний. В конце прошлого года мы начали тестирование со сферы ЖКХ и продолжили экспериментировать с технологией NB-IoT в индустриальных условиях. Регулярность и успешность этих тестов доказывают, что "умные" решения охватывают все больше отраслей, становятся действительно доступными и массовыми".

Роман Шульгинов, вице-президент "Ростелекома" по отраслевым решениям:

"Ростелеком", являясь партнером государства и бизнеса, разрабатывает современные и перспективные решения IIoT для разных отраслей промышленности. Положительное заключение АО "Мосэнергосбыт" по нашему совместному с Tele2 решению для сбора данных с электросчетчиков жилых домов в Москве подтверждает правильность реализации нашей стратегии в сфере индустриального интернета вещей и востребованность подобных проектов для цифровизации электроэнергетической отрасли и ЖКХ".