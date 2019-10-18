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Логистика Транспорт и связь

ПГК предложила "ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП" оптимальный план перевозки цемента

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках новой схемы взаимодействия в августе–сентябре 2019 года Самарский филиал ПГК перевез около 19 тысяч тонн цемента - пятая часть от общего объема погрузки этой продукции за девять месяцев текущего года.

Фото: предоставлено АО "Первая Грузовая Компания"

"Сенгилеевский цементный завод (входит в "ЕВРОЦЕМЕНТ груп") находится в 64 км от грузовой железнодорожной станции, где возможна погрузка цемента. Специалисты филиала провели экспертную оценку технических возможностей предприятия и предложили оптимальное решение. В частности, мы нашли резервы пропускных способностей на путях необщего пользования других производственных объектов холдинга, расположенных в Ульяновской области. В результате клиент оптимизировал свою логистику, а филиал привлек дополнительный объем погрузки цемента - около 18 вагонов в сутки", - рассказал директор Самарского филиала Первой грузовой компании (ПГК) Алексей Коренко.

ПГК активно развивает услуги логистического консалтинга как в рамках сервисных контрактов, так и в качестве отдельного направления. Грузоотправителям предоставляются наиболее эффективные экспертные решения и содействие в вопросах взаимодействия с РЖД.

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