Виновных в срывах сроков строительства развязки на М-5 призовут к ответу

В среду, 23 октября, в прямом эфире на ВАЗ-ТВ с губернатором Дмитрием Азаровым был поднят вопрос о строительстве развязки на трассе М-5 в Тольятти.

Напомним, что строительство транспортной развязки на 974 км трассы М-5 "Урал" в районе Жигулевского моря и тольяттинского микрорайона Шлюзовой планировалось завершить в конце 2019 года, общий объем финансирования проекта составляет почти 7 млрд рублей.

Сегодня губернатор лично проверил, как идет строительство, и выяснилось, что на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет порядка 73%.

Ситуацию усложнили собственники инженерных коммуникаций на земельных участках, по которым будет проходить трасса. В частности, там установлены опоры ЛЭП МРСК Волги. Данные инженерные объекты были учтены при проектировании трассы в 2011 году, но с тех пор технические условия изменились. После корректировки проекта подрядчику "Поволжуправтодор" и МРСК Волги не удалось договориться о переносе опор ЛЭП.

По словам замначальника ФКУ "Поволжскуправавтодор" Кирилла Вдовина, согласование завершается, и скоро сетевики смогут начать перенос ЛЭП. На это уйдет три месяца, и после этого достройку моста продолжат.

"Были установлены сроки строительства. У вас в технологической карте было все прописано — когда сети переносятся, когда все согласования проходят. Значит, вы не в состоянии организовать процесс согласования документов и процессов!", — возмутился губернатор.

Во время прямого эфира Дмитрий Азаров заявил, что до конца года все изменения в проекте будут утверждены, и тогда до конца полугодия завершатся и работы на объекте.

"Я не уверен, что заканчивать строительство будут те же люди. Поставлю вопрос на уровне федеральных министерств, призовем к ответу всех, кто сроки сорвал", — заявил губернатор.