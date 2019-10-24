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"Ростелеком" предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кружковое движение Национальной технологической инициативы (КД НТИ) сообщает о старте олимпиады для школьников по профилю "Информационная безопасность". Он входит в перечень Российского совета олимпиад школьников и дает победителям возможность получить 100 баллов за ЕГЭ по одному из профильных предметов (математика или информатика по выбору вуза) при поступлении в ведущие инженерные вузы России. Задания для участников олимпиады разработаны при поддержке "Ростелекома" и его дочерней компании "Ростелеком-Солар", национального провайдера технологий кибербезопасности.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

На данный момент для участия в олимпиаде зарегистрировались более 3 600 человек. Олимпиада КД НТИ продолжает принимать заявки от старшеклассников до 30 октября. Параллельно с регистрацией идет первый отборочный этап, который продлится до 1 ноября.

"Информационная безопасность сегодня входит в число самых динамично развивающихся отраслей. Повсеместная цифровизация создает потребность в технологиях защиты от цифровых угроз и в людях, которые будут этими технологиями управлять. При этом основной проблемой отрасли остается кадровый голод. Поэтому "Ростелеком" как лидер в этой сфере прилагает серьезные усилия к тому, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, привлекая в отрасль новые кадры и помогая талантливым ребятам добиться успехов в профессии", — сказал вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Второй этап соревнования пройдет с 6 ноября по 31 декабря 2019 года в популярном формате Capture the Flag (CTF). Участникам нужно будет выполнять задания и получать баллы за отправленный ответ-"флаг" — набор символов или произвольную фразу.

Финальный этап профиля, который завершится 29 марта, будет посвящен безопасности интернета вещей (Internet of Things, IoT). Легенда задания такова: владелец умного дома в отъезде и хочет регулярно проверять, что в его отсутствие не происходит никаких аварий. Участники соревнования должны создать единую сеть из различных датчиков умного дома, обеспечить передачу показателей удаленному пользователю и убедиться, что сеть надежно защищена от возможных вредоносных вторжений киберпреступников и ошибок внутреннего нарушителя. Для победы нужно будет построить функционирующую сеть IoT-устройств и обеспечить комплексную защиту умного дома.

"С каждым годом задания Олимпиады Кружкового движения НТИ все больше отвечают перспективным запросам, задачам опережающего развития технологий, которые ставят компании-лидеры. Решения, которые школьники предложат в рамках профиля "Информационная безопасность", могут оказаться действительно востребованными, а лучшие участники получат шанс попасть в кадровый резерв одной из ведущих технологических компаний страны", — подчеркнул руководитель рабочей группы "Кружковое движение" НТИ Дмитрий Земцов.

Олимпиада КД НТИ — это первые в России командные инженерные соревнования для школьников и студентов, которые дают участникам не только реальные навыки, но и уникальные образовательные возможности. Она объединяет лучшие стороны традиционных теоретических олимпиад и практических соревнований, открывая двери в лучшие технические вузы страны, и дает отличный карьерный старт, позволяя получить востребованную профессию.

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